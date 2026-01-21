Tercera tormenta invernal impactará a Coahuila

Coahuila enfrentará la tercera tormenta invernal de la temporada a partir del viernes 23 y hasta el domingo 25 de enero, debido al ingreso de los frentes fríos número 30 y 31, asociados con una masa de aire ártica, lo que provocará descenso marcado de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y la posible caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante, principalmente en zonas serranas y regiones altas del estado informó Ramiro Durán subsecretario de Protección Civil en Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico de la Subsecretaría de Protección Civil estatal, el sábado 24 de enero será el día más crítico del evento, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora, así como temperaturas mínimas de hasta -10 grados centígrados, condiciones que incrementan el riesgo de congelamiento de superficies y afectaciones en caminos de montaña.

Durante el viernes 23, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, vientos de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h, y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, con riesgo invernal bajo a moderado en zonas altas.

Para el sábado, además de lluvias, el ambiente será muy frío, con mayor probabilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en las sierras de Coahuila.

El domingo 25, aunque el sistema comenzará a debilitarse de forma gradual, persistirá el frío intenso, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando no se descarta aguanieve aislada y congelamiento en zonas serranas.

Las regiones con mayor probabilidad de precipitación invernal son el Sureste, particularmente la Sierra de Arteaga, zonas altas de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, donde el fenómeno más probable será aguanieve o lluvia engelante, con nieve en puntos de mayor altitud.

En el noroeste y centro-norte del estado, destacan Ocampo, Sierra Mojada, zonas elevadas de Cuatro Ciénegas y el área de Laguna del Rey, con posibilidad de nieve o aguanieve en tramos serranos y congelamiento en superficie.

En cuanto a las temperaturas, se prevén descensos importantes en todas las regiones. En la Región Norte, el sábado y domingo se anticipan mínimas de hasta -4 grados; en la Carbonífera, mínimas cercanas a -2 grados; en la Centro, valores alrededor de 0 a -1 grado; en la Laguna, el frío será menos severo, pero con mínimas de 3 a 4 grados; mientras que en el Sureste, el domingo se esperan mínimas cercanas a 0 grados.

Como parte del operativo preventivo, el Gobierno del Estado mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales, integrada por alrededor de 100 espacios con capacidad cercana a 10 mil personas, los cuales se activan de forma inmediata cuando las condiciones climáticas representan riesgo para la salud.

De manera paralela, personal de Protección Civil y autoridades municipales realizan recorridos preventivos, identificación de personas en situación de calle o vulnerabilidad, entrega de cobijas y traslado voluntario a refugios, además de brindar orientación para reducir riesgos.

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a no utilizar anafres, braseros o carbón dentro de viviendas, usar calentadores únicamente en espacios ventilados, proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, y reportar cualquier situación de riesgo o a personas expuestas al frío.

Si bien la intensidad puntual del evento puede variar según el desplazamiento final de los sistemas frontales, el pronóstico indica un escenario general de frío persistente y precipitación intermitente en gran parte de Coahuila durante el fin de semana, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones.

