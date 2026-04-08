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Coahuila

Caravanas deportivas recorrerán Coahuila rumbo al Mundial

El goleador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas puso en marcha una serie de caravanas deportivas y culturales que recorrerán el estado durante siete semanas

  • 08
  • Abril
    2026

Con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo, el goleador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas puso en marcha una serie de caravanas deportivas y culturales que recorrerán el estado durante siete semanas, con actividades gratuitas en colonias, barrios y comunidades rurales.

El arranque se realizó en Monclova, donde se presentó esta estrategia que contempla 18 caravanas en distintas regiones, con una proyección de al menos 27 mil asistentes.

La iniciativa busca trasladar el ambiente del fútbol más allá de los estadios, mediante dinámicas como torneos, juegos interactivos, experiencias de realidad virtual, concursos y actividades recreativas dirigidas principalmente a familias y jóvenes.

Entre las actividades destacan retas deportivas, tiro a gol, torneos de videojuegos, freestyle y presentaciones artísticas locales, todas sin costo para los participantes.

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El programa surge en un contexto donde el estado busca capitalizar el interés generado por el Mundial que se celebrará en México, además de reforzar la convivencia social a través del deporte.

Las caravanas también se integran a la estrategia de promoción turística, luego de que durante la primera semana de vacaciones se reportara una afluencia superior a 470 mil visitantes en el estado.

Autoridades señalaron que el objetivo es aprovechar el impulso del fútbol como herramienta de cohesión social, en un momento donde el entretenimiento y las actividades comunitarias se posicionan como una alternativa para fortalecer la participación ciudadana.

El recorrido de estas caravanas se extenderá a lo largo de las distintas regiones de Coahuila, llevando actividades recreativas a zonas donde este tipo de eventos no suele llegar de manera constante.


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