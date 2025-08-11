Carro modelo antiguo llama la atención en las calles de Saltillo

Rogelio Saucedo, de 60 años de edad, recorre las calles de la ciudad a bordo de un automóvil modelo antiguo, cuyo estilo y diseño contrastan con los vehículos modernos que circulan diariamente.

El vehículo, que Rogelio conserva desde hace décadas, mantiene gran parte de su estructura y detalles originales, lo que provoca que peatones y conductores volteen a verlo al pasar.

De acuerdo con el propietario, el automóvil sigue en óptimas condiciones mecánicas y continúa funcionando “a todo lo que da”, a pesar de que está por cumplir casi medio siglo de existencia, lo que lo convierte en una pieza con gran valor sentimental e histórico para su dueño.

“Este carro me ha acompañado en las buenas y en las malas. Lo compré cuando tenía poco más de 20 años, y desde entonces lo he cuidado como a un hijo”, compartió don Rogelio con una sonrisa de orgullo.

Afirma que no ha sido fácil mantenerlo, pues algunas piezas son difíciles de encontrar y en ocasiones debe mandarlas a fabricar.

“Hay cosas que ya no se consiguen, pero uno le busca. Para mí, verlo rodar vale la pena todo el esfuerzo”, explicó.

Vecinos y conocidos no ocultan su admiración cada vez que lo ven pasar.

“Es una joya; se nota que lo cuida con cariño. Ya no hay carros así, que duren tantos años y sigan luciendo tan bien”, comentó Javier Ortega, amigo de la familia.

Para Rogelio, su auto no es solo un medio de transporte, sino un pedazo de historia sobre ruedas.

“Mucha gente me pregunta que si lo vendería, pero no hay dinero que pague todos los recuerdos que tengo en él”, aseguró.

Su presencia en las vialidades de Saltillo se ha vuelto un atractivo peculiar, recordando a muchos la estética, resistencia y durabilidad de los automóviles de otras épocas.

