Después de 96 partidos en el Arrowhead Stadium, Travis Kelce podría jugar su último partido de local este jueves.

Pues este jueves el jugador de 36 años y 10 veces Pro Bowl jugará probablemente su último juego con Kansas de local ante los Denver Broncos.

Y es que, con los Chiefs ya eliminados por la carrera hacia los playoffs por primera vez en una década, y un viaje a Las Vegas en la Semana 18, podría ser esta la última vez que Kelce juegue en casa.

“Lo que Travis ha hecho por esta organización, por sus compañeros de equipo, sus entrenadores, esta ciudad, es especial. Espero con todo mi corazón que eso no sea cierto. Simplemente tengo mucho respeto por él”, señaló Matt Nagy, coordinador ofensivo de los Chiefs.

Pese a que no ha anunciado si se retirará al final de la temporada, el ganador de tres anillos de Super Bowl ha asegurado que su decisión se tomará rápidamente después de que termine la temporada, dando a los Chiefs tiempo suficiente para prepararse no solo para la agencia libre y el draft, sino para su futuro sin él.

“Prefiero mantener el enfoque en este equipo ahora mismo y todas las conversaciones que tenga con el equipo y todo lo que venga serán con ellos. Y creo que es un momento único en mi vida, y desafortunadamente sé cuándo terminará la temporada este año. Normalmente entramos en ella y no sabemos cuándo terminará”, dijo Kelce la semana pasada.

En caso de anunciar su retiro, la temporada final de su carrera sería un buen cierre, pues después de redoblar esfuerzos en su condición física tras la derrota de los Chiefs ante los Eagles en el Super Bowl LIX, Kelce ha jugado en todos los partidos durante una temporada difícil para el equipo.

En la presente campaña, el ofensivo acumula 68 recepciones para 803 yardas, lo que le permite unirse a Jerry Rice como los únicos jugadores en la historia de la NFL en superar la marca de 800 yardas de recepción en 12 temporadas consecutivas.

Además, Kelce también tiene cinco recepciones de touchdown, igualando la mayor cantidad que ha tenido en las últimas tres temporadas.

Y aunque podría haber dejado el club después de que los Chiefs fueran eliminados de la contienda de postemporada, ha continuado saliendo al campo todos los días.

En el juego de la Semana 16 tuvo una sola recepción para seis yardas en la derrota por 26-9 ante los Titans, pero extendió su racha, la más larga activa en la liga, a 189 juegos con al menos una recepción.

