Coahuila

Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 

La nueva ley crea la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano

  • Diciembre
    2025

El Congreso de Coahuila aprobó reformas al Código Penal de Coahuila y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante las cuales se establecen mayores penas y se combate el delito de extorsión. 

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión crea una Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.

“Hoy la extorsión es uno de los delitos que más laceran a la sociedad mexicana. Años atrás, se manifestaba en prácticas aisladas, pero, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un mecanismo sistemático de control territorial y financiamiento del crimen organizado”, señala el dictamen derivado de la iniciativa suscrita por el gobernador del estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.

La ley prevé un marco jurídico integral y contempla mecanismos de atención a víctimas, ofendidos y testigos; por ello tipifica la extorsión de manera integral, fortalece las capacidades de investigación y sanción y garantiza mecanismos de protección y reparación a las víctimas.

Las entidades federativas tienen la obligación de armonizar su legislación local con el nuevo ordenamiento nacional. De ahí que, en cumplimiento de esta disposición, la iniciativa planteada por el ejecutivo propone las reformas necesarias para su cumplimiento, fortaleciendo el marco jurídico y las capacidades institucionales para enfrentar este delito. 

“Con ello, impulsamos un modelo integral que garantice la coordinación entre órdenes de gobierno, la eficacia en la prevención y persecución del delito y la protección del patrimonio y la tranquilidad de las familias coahuilenses. Así, la reforma es un paso más para blindar nuestro estado contra la delincuencia”, señala el dictamen aprobado.

La nueva ley crea la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano.

Además, se adopta un tipo penal uniforme a nivel nacional, se fortalece la certeza jurídica y se facilita la actuación coordinada de las autoridades de investigación y persecución del delito.


