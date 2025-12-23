Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Coahuila

Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz

El Ayuntamiento de Saltillo dio a conocer una serie de recomendaciones dirigidas a las familias saltillenses para prevenir accidentes y situaciones de riesgo

  • 23
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas transcurran en un ambiente de tranquilidad, autoridades municipales de Saltillo hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante las fiestas navideñas. 

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, dio a conocer una serie de recomendaciones dirigidas a las familias saltillenses para prevenir accidentes y situaciones de riesgo.

Entre las principales sugerencias se encuentra evitar combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos, una de las causas más frecuentes de percances durante estas fechas. Asimismo, recordó que el uso y la venta de pirotecnia, comúnmente conocida como “cuetes”, está prohibida, al igual que su almacenamiento en viviendas, debido al peligro que representan estos artefactos explosivos.

Saracho informó que los operativos antialcohol se mantendrán activos de seis de la tarde a seis de la mañana; sin embargo, subrayó que el mejor operativo inicia desde casa, a través de la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual. Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con prudencia para que las fiestas navideñas se celebren en paz y sin incidentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

personas_localizadas_tamaulipas_0607230819
Localiza Fiscalía a 10 personas con reporte de búsqueda
victor_rodriguez_policia_mcallen_1856e253c3
Emite Policía de McAllen recomendaciones durante temporada alta
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_ab6e22cedb
Se apela la sentencia de 'El Menchito' en EUA
secuestro_mexico_e891183a0c
Caen secuestros 24% durante noviembre en México, según reporte
Whats_App_Image_2025_12_24_at_1_34_43_PM_1_975d573895
CANACO Reynosa pide reactivar cruce en Las Norias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×