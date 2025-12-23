Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz

Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas transcurran en un ambiente de tranquilidad, autoridades municipales de Saltillo hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante las fiestas navideñas.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, dio a conocer una serie de recomendaciones dirigidas a las familias saltillenses para prevenir accidentes y situaciones de riesgo.

Entre las principales sugerencias se encuentra evitar combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos, una de las causas más frecuentes de percances durante estas fechas. Asimismo, recordó que el uso y la venta de pirotecnia, comúnmente conocida como “cuetes”, está prohibida, al igual que su almacenamiento en viviendas, debido al peligro que representan estos artefactos explosivos.

Saracho informó que los operativos antialcohol se mantendrán activos de seis de la tarde a seis de la mañana; sin embargo, subrayó que el mejor operativo inicia desde casa, a través de la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual. Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con prudencia para que las fiestas navideñas se celebren en paz y sin incidentes.

