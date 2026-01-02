Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trabajadores_ahmsa_audiencia_b98509452d
Coahuila

Celebra sector industrial aprobación de subasta de AHMSA

Durante los últimos años, el empresariado local ha impulsado una diversificación industrial y económica para no depender únicamente de la siderurgia

  • 02
  • Enero
    2026

La iniciativa privada y el sector industrial de la Región Centro de Coahuila calificaron como positiva la aprobación judicial para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) como unidad productiva, al considerar que abre la puerta a la reactivación económica de Monclova.

El presidente de la Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, señaló que el anuncio fue recibido con fe y esperanza, ya que el empresariado confiaba en que el proceso concluiría bajo este esquema.

“Sabíamos que el proceso iba a terminar finalmente de esa manera, teníamos fe y esperanza en que se autorizara la venta como unidad productiva”, expresó el dirigente industrial en entrevista.

No obstante, aclaró que aún falta conocer quién será el inversionista que obtenga la adjudicación final dentro del concurso mercantil, lo que marcará el rumbo inmediato de la empresa.

Indicó que, una vez autorizada la venta y emitida la convocatoria, el proceso podría avanzar con rapidez, ya que los interesados y las propuestas ya están identificadas.

“Esperemos que sea pronto, que sea antes de que termine el primer mes, porque ya no falta nada y entre más rápido, pues mejor para Monclova”, puntualizó.

Mtanous Falco subrayó que la ciudad necesita cerrar este capítulo de incertidumbre para permitir que los trabajadores reciban pagos pendientes y se reactive la economía regional.

Añadió que la reactivación de AHMSA es clave para dinamizar sectores productivos que continúan detenidos, particularmente talleres y proveedores que dependían directamente de la siderúrgica.

Reconoció que, durante los últimos años, el empresariado local ha impulsado una diversificación industrial y económica para no depender únicamente de la siderurgia.

Sin embargo, sostuvo que AHMSA ha sido históricamente el bastión económico de Monclova y su recuperación sigue siendo estratégica para el desarrollo regional.

“Hay muchos talleres que siguen parados y que estaban hechos a la medida de la siderúrgica, por eso creemos que la reactivación es muy importante”, afirmó.

Llamó a que el proceso de adjudicación se conduzca con seriedad y prudencia, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el entorno laboral, sindical y empresarial.

Llamado a un proceso responsable

El presidente de Canacintra indicó que el desenlace está ahora en manos de la jueza federal y de quienes integran el proceso de adjudicación, por lo que confió en una resolución responsable.

“Hay que ir con calma, tomar este tema con seriedad y no hacer cosas que manchen el ambiente laboral, sindical o empresarial”, señaló.

Finalmente, reiteró que el sector industrial permanecerá atento al desarrollo del concurso mercantil, con la expectativa de que una decisión acertada permita la reactivación de AHMSA y la recuperación económica de Monclova.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

concentran_mitad_homicidios_dolosos_coahuila_181a6e75cf
Torreón, primer lugar en homicidios en Coahuila
Cero_tolerancia_para_actos_de_corrupcion_Federico_Fernandez_492a66323c
'Cero tolerancia para actos de corrupción': Federico Fernández
BAEDF_3e81a5c813
Cae 99% flujo migratorio en la Región Centro de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T093105_476_5fe9462826
Detienen en Quintana Roo a hombre por pornografía infantil
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T092135_493_4803ff4f80
El mexicano Julián Araujo refuerza al Celtic de Escocia
G9r_Xq_UC_Xw_AA_Cvlq_b23e8aeb82
Benjamín Mora dirigirá al Wuhan Three Towns en China
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×