Coahuila

Concluye con éxito rescate de senderista lesionada en Arteaga

De acuerdo con el reporte de la Protección Civil y Bomberos de Arteaga, la persona rescatada fue identificada como Yésica Rubí Martínez Estrada

  • 14
  • Enero
    2026

Una joven fue rescatada con vida la tarde de este miércoles tras sufrir una lesión mientras realizaba actividades de senderismo en la Sierra de Arteaga, luego de un operativo coordinado que se extendió por varias horas en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con el reporte de la Protección Civil y Bomberos de Arteaga, la persona rescatada fue identificada como Yésica Rubí Martínez Estrada, quien recibió atención prehospitalaria y fue traslada  para a un hospital de Saltillo para una valoración médica especializada.

91c090ec-52ee-4628-ac82-49aa07de7f37.jpeg

El operativo de rescate inició alrededor de las 18:10 horas, cuando un grupo de respuesta conformado por dos paramédicos y dos bomberos comenzó el ascenso hacia el punto donde se reportó el incidente.

La senderista explicó que el accidente ocurrió cuando se encontraba sobre una roca tomándose fotografías, momento en el que resbaló y sufrió un golpe en la extremidad inferior izquierda.

Tras la valoración en el lugar, el personal de emergencia determinó una probable fractura de fémur distal, además de contractura de cuádriceps, por lo que se procedió a su inmovilización y atención conforme a los protocolos para rescates en zonas montañosas.

214736c7-5bcd-4b70-990a-bfa886f69494.jpeg

Las maniobras de auxilio y descenso estuvieron a cargo de los elementos Natán Gámez, Cristian Torres, Omar Santana y Alberto Agüero, quienes lograron estabilizar a la paciente y coordinar su traslado sin complicaciones adicionales.

Autoridades reiteraron el llamado a quienes practican senderismo o actividades al aire libre en la región serrana a extremar precauciones, evitar zonas de riesgo, portar equipo adecuado y no realizar recorridos en solitario, especialmente en áreas de alta montaña.


