Finanzas

Presenta sector industrial de NL agenda estratégica para 2026

La Caintra enfocará su agenda en calidad del aire, agua, movilidad y apoyo financiero a pymes, además de reforzar la coordinación con autoridades

  • 14
  • Enero
    2026

El sector industrial del estado presentó los temas que integrarán su agenda estratégica para 2026, la cual abarca acciones en rubros como mejora en la calidad del aire, uso de agua, movilidad y financiamiento a favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra, Nuevo León, refirió que estos esfuerzos van orientados a enfrentar los principales retos económicos, regulatorios y urbanos del estado.

“El objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Nuevo León y consolidar el liderazgo manufacturero de la entidad en Norteamérica. La agenda considera acciones en materia de calidad del aire, agua, movilidad, apoyo a Pymes y coordinación institucional con autoridades de distintos niveles”, aseveró en conferencia de prensa.

En el tema de calidad del aire, la agenda contempla el impulso a la iniciativa “Todos por un Aire Más Limpio”, junto a organismos empresariales, autoridades y otros actores, promoviendo que más asociados se sumen con acciones concretas.

A la par, se impulsará la revisión de normas ambientales para actualizarlas a estándares internacionales.

En el rubro de agua, impulsarán soluciones de largo plazo para suministrar a partir del diálogo con autoridades federales y estatales, además de promover entre sus socios el incremento en el uso de agua tratada en sus procesos.

En movilidad, añadió, "continuaremos fomentando acciones para mitigar los retos en la materia, como el carpool, el home office y otros esquemas colaborativos".

En lo referente a los apoyos enfocados a pymes, Santos Reyna afirmó que seguirán vigentes las iniciativas actuales y además se fortalecerán los esfuerzos para darles mayor financiamiento y facilitar su integración a las cadenas de valor de las empresas tractoras.

Además, el empresario adelantó que “trabajaremos en desarrollar, junto con el gobierno federal, la banca comercial y de desarrollo, y las empresas tractoras, un programa piloto de financiamiento para pymes que permita contar con liquidez y, en una segunda etapa, acceder a créditos en mejores condiciones para adquisición de maquinaria, ampliación y crecimiento”.

Coordinación, diálogo y colaboración con las autoridades

La Caintra también señaló que en su agenda habrá acciones enfocadas a mejorar la colaboración y diálogo con las autoridades.

El presidente del organismo, Jorge Santos Reyna, mencionó que a nivel federal, colaborarán para consolidar el Plan México, acelerar beneficios y atender retos como aranceles. 

También participarán en el cuarto de junto para la revisión del T-MEC.

A nivel estatal, con el Congreso, buscarán concretar iniciativas pendientes.


