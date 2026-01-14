Trabajadores de AHMSA alistan plantón en el Zócalo

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) alistan un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, donde permanecerán hasta ser atendidos directamente por la presidenta de la República, ante la falta de respuestas a sus demandas laborales y de justicia social.

Así lo dio a conocer Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, quien confirmó que el acuerdo para trasladarse a la capital del país fue tomado desde la caminata realizada anteriormente hacia Saltillo.

Explicó que, tras no concretarse una audiencia prometida a través de la Secretaría de Gobernación, decidieron organizarse para viajar por cuenta propia y buscar ser escuchados directamente por la titular del Ejecutivo federal.

Detalló que el traslado se realizará en autobús y no en cabalgata, como se llegó a especular, y que el contingente estará conformado por alrededor de 40 trabajadores, debido a las limitaciones logísticas.

Señaló que aún no existe una fecha definida para la salida, ya que recientemente no pudieron reunirse todos los integrantes de la mesa directiva, aunque aseguró que ya cuentan con un avance del 80 por ciento en la preparación.

Torres Ávalos reconoció que existe preocupación por los recursos económicos necesarios para el viaje y la estancia en la capital del país, por lo que han solicitado apoyos a distintos sectores sociales y laborales.

Indicó que hay compromisos de ayuda, aunque advirtió que, aun sin respaldo económico suficiente, los trabajadores están decididos a movilizarse y buscar alternativas para sostener la protesta.

Subrayó que la finalidad principal del plantón es que la Presidenta los escuche directamente, al considerar que otras instancias no han resuelto sus problemas y solo han ofrecido promesas incumplidas.

Afirmó que, a más de un año de haber solicitado reuniones con la mandataria, no han sido tomados en cuenta, pese a representar a un sector gravemente afectado por la crisis de la siderúrgica.

Confirmó que el plantón se instalará en el Zócalo capitalino y que la intención es permanecer ahí hasta recibir atención directa por parte del gobierno federal.

Respecto a la confianza en la Presidencia, sostuvo que no se ha perdido, pero insistió en que los trabajadores necesitan claridad sobre qué entiende el gobierno por justicia social en su caso.

Reiteró que su exigencia central es el pago conforme al contrato colectivo de trabajo, sin solicitar montos adicionales ni beneficios extraordinarios fuera de lo pactado legalmente.

En relación con la subasta de AMSA, indicó que los recursos estimados, superiores a mil millones de pesos, son suficientes para cubrir los adeudos laborales, al señalar que los trabajadores son acreedores preferentes.

Añadió que, aunque existen grandes empresas entre los acreedores, son los obreros quienes enfrentan mayores necesidades económicas y requieren una resolución justa y pronta.

Finalmente, cuestionó la prórroga otorgada a la subasta, al señalar que, aunque la Profedet no ha entregado toda la información requerida, esto no justifica retrasar el proceso ni postergar el pago a los trabajadores.

