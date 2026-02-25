Podcast
Coahuila

Coahuila abre bolsa de apoyos para jóvenes con becas y créditos

El Congreso “300 Pa’delante” busca fortalecer habilidades de liderazgo y abordar temas como emprendimiento, innovación, cultura, deporte y salud mental

  • 25
  • Febrero
    2026

En un escenario dominado por estudiantes universitarios, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció el lanzamiento de superbecas universitarias, estímulos económicos y créditos con tasas preferenciales para jóvenes emprendedores, como parte del arranque del Congreso “300 Pa’delante”, una gira que recorrerá todas las regiones del estado.

El anuncio se realizó durante la inauguración del primero de ocho congresos juveniles programados entre febrero y marzo, en los que participarán alrededor de 2 mil 400 jóvenes de entre 18 y 24 años. El evento fue organizado por Inspira Coahuila y tuvo como sede el municipio de Arteaga.

De acuerdo con lo informado por el mandatario estatal, el paquete de apoyos incluye superbecas internacionales y financiamiento para proyectos productivos impulsados por jóvenes, aunque no se detallaron montos ni reglas de operación específicas durante el acto público. Señaló que estos esquemas forman parte de los proyectos estratégicos dirigidos a este sector de la población.

El Congreso “300 Pa’delante” busca fortalecer habilidades de liderazgo y abordar temas como emprendimiento, innovación, cultura, deporte y salud mental. En el evento participaron también Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Ana Karen Sánchez Flores, alcaldesa de Arteaga; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; así como el jefe de Gabinete, Blas Flores González, y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn.

Con esta gira, el Gobierno de Coahuila plantea una estrategia que combina formación, financiamiento y acompañamiento institucional para jóvenes universitarios, en un contexto donde el acceso a oportunidades académicas y de emprendimiento se ha convertido en un eje central de la agenda pública estatal.


