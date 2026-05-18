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Nuevo León

Caída de elevador en obra deja siete lesionados en San Pedro

Todos los afectados se encontraban conscientes y estables dentro de lo posible, mientras continúan las labores de valoración médica.

  • 18
  • Mayo
    2026

La caída de un elevador de construcción desde un quinto piso dejó como saldo siete personas lesionadas en un edificio en construcción ubicado sobre las avenidas Industrial y De la Industria, en la zona de Punto Central, en San Pedro.

En el lugar se atienden a cinco hombres y dos mujeres que se encontraban al interior del elevador al momento del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría sido provocado por una aparente falla mecánica en el elevador utilizado para labores de construcción.

Autoridades informaron que tres de los lesionados presentaban probables fracturas en ambas extremidades, mientras que dos personas fueron considerados como las más críticas y trasladadas de inmediato a un hospital.

Ademas, todos los afectados se encontraban conscientes y estables dentro de lo posible, mientras continúan las labores de valoración médica en el lugar. 


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