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Coahuila

STTECCIMM amplía presencia sindical en el noreste

El sindicato inició operaciones en Nuevo León y Coahuila para fortalecer la defensa laboral, la capacitación y el empleo digno

  • 30
  • Mayo
    2026

El Sindicato de Trabajadores del Transporte, Energía, Construcción, Comunicación, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (STTECCIMM) formalizó el inicio de operaciones en Nuevo León y Coahuila con la toma de protesta de sus nuevas dirigencias estatales, una expansión que busca fortalecer la defensa de los derechos laborales y ampliar los beneficios para miles de trabajadores en la región noreste del país.

Durante la ceremonia de instalación de las secciones estatales, los representantes sindicales asumieron el compromiso de impulsar mejores condiciones laborales, incrementar las prestaciones sociales y fomentar una participación más activa de los trabajadores en la vida gremial.

Con esta incorporación, la organización sindical busca consolidar su presencia nacional y construir una agenda enfocada en la dignificación del trabajo, la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores, empresas y autoridades.

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STTECCIMM apuesta por un sindicalismo incluyente y participativo

El secretario general nacional del STTECCIMM, Juan Carlos Talavera García, señaló que el sindicato tiene como objetivo consolidar un modelo de representación basado en la inclusión, la participación y la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales en diversos sectores productivos.

“Somos un sindicato joven en el cual caben todas las expresiones sociales, unidos en lograr que el sector empresarial, con el apoyo del STTECCIMM, genere mejores condiciones laborales, mayores prestaciones y espacios de trabajo seguros para los trabajadores”, expresó.

Como parte de la ceremonia también se tomó protesta a los responsables de las distintas secretarías que integran la organización en ambas entidades, quienes tendrán la tarea de atender las necesidades de los afiliados y promover acciones en beneficio de la base trabajadora.

Santiago González Soto asume la Secretaría Nacional de Capacitación

Entre los nombramientos realizados durante el evento destacó el del diputado federal por Nuevo León, Santiago González Soto, quien asumió la Secretaría Nacional de Capacitación del sindicato.

El legislador afirmó que la función sindical debe traducirse en beneficios tangibles para los trabajadores y sus familias, no solamente en aspectos salariales, sino también en temas relacionados con el bienestar social, la estabilidad laboral y el desarrollo personal.

“Nuestra vocación de servicio está basada en la búsqueda de mejores b

eneficios para los trabajadores y trabajadoras, y sus familias, no solo con incrementos salariales y prestaciones sociales, sino también con condiciones dignas de vida fuera de sus fuentes de empleo”, manifestó.

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Nuevo León prioriza la generación de empleo digno

En el caso de Nuevo León, el secretario general estatal del STTECCIMM, Juan Manuel Pérez de Luna, destacó que una de las principales metas será fortalecer las fuentes de empleo y garantizar condiciones laborales que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Siempre vamos a buscar la forma de que la gente de Nuevo León que representamos tenga un espacio donde trabajar dignamente, para que el día de mañana su familia y ellos puedan vivir dignamente”, señaló.

Pérez de Luna informó que actualmente el sindicato cuenta con más de 20 mil afiliados en la entidad y mantiene una relación de colaboración con empresas y autoridades para impulsar beneficios compartidos entre trabajadores y empleadores.

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el sindicalismo

Uno de los temas centrales abordados durante el evento fue el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Santiago González Soto advirtió que la capacitación permanente será fundamental para enfrentar las transformaciones tecnológicas que ya comienzan a modificar diversos procesos productivos.

“Necesitamos entrar en ese proceso de actualización de capacitación para salvar empleos”, afirmó.

El dirigente explicó que el objetivo será preparar a los trabajadores para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y proporcionar a las empresas personal capacitado que pueda adaptarse a los cambios impulsados por la digitalización y la automatización. Con esta estrategia, el STTECCIMM busca posicionarse como una organización enfocada en la modernización laboral y la protección del empleo frente a los retos tecnológicos del futuro.


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