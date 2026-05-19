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Coahuila

Coahuila alerta por lluvias intensas, granizo y torbellinos

Protección Civil estatal advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, incremento repentino en arroyos e incluso deslaves

  • 19
  • Mayo
    2026

La posibilidad de lluvias intensas, caída de granizo y formación de torbellinos mantiene bajo alerta a las autoridades de Protección Civil en Coahuila, principalmente en la región Norte del estado, donde este martes podrían registrarse las condiciones meteorológicas más severas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de una línea seca sobre el norte del país, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y la aproximación de un sistema frontal favorecerán precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de fuertes ráfagas de viento.

Protección Civil estatal advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, incremento repentino en arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas consideradas de riesgo.

Además, se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con posibilidad de torbellinos en municipios del norte de Coahuila, situación que podría provocar caída de árboles, anuncios espectaculares, postes y estructuras ligeras.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, no cruzar calles inundadas ni arroyos con corriente y extremar precauciones al conducir debido a baja visibilidad y pavimento mojado.

También se pidió asegurar objetos en patios, azoteas y balcones que puedan desprenderse por las ráfagas de viento, así como mantenerse atentos a información oficial y reportes de Protección Civil.

Aunque persistirán las probabilidades de lluvia, el ambiente continuará caluroso en gran parte del estado debido a una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México, especialmente en regiones Centro y Suroeste de Coahuila.


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