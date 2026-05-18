Ejército releva mando militar en Piedras Negras

La estrategia de seguridad en la frontera norte de Coahuila entró en una nueva etapa este lunes con la toma de protesta del General Paulo Francisco Benítez Gómez como comandante interino de la 47 Zona Militar en Piedras Negras.

Durante la ceremonia militar, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que el trabajo coordinado entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales ha permitido mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país.

El acto fue encabezado por el General Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, quien tomó protesta al nuevo mando militar responsable de la región norte del estado.

Manolo Jiménez señaló que el modelo de seguridad implementado en Coahuila continuará fortaleciéndose mediante acciones enfocadas en prevención, proximidad, inteligencia y capacidad operativa.

El mandatario estatal afirmó que la coordinación permanente con las fuerzas armadas ha sido uno de los factores clave para mantener condiciones de estabilidad y vigilancia en las distintas regiones del estado, particularmente en la zona fronteriza.

Durante el evento también se reiteró la colaboración entre autoridades militares, corporaciones de seguridad, iniciativa privada, sociedad civil y los tres órdenes de gobierno para mantener operativos y estrategias conjuntas en materia de seguridad pública.

El gobernador reconoció además la cercanía histórica que mantiene el Ejército Mexicano con la población coahuilense y refrendó el compromiso estatal de seguir trabajando de manera coordinada con las fuerzas armadas.

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