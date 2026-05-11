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Nacional

Explosión en refinería de Oaxaca deja trabajadores lesionados

Autoridades y cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender a los trabajadores afectados y evitar que el fuego se propagara.

  • 11
  • Mayo
    2026

Una explosión registrada en la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y dejó varios trabajadores lesionados durante la tarde de este viernes.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las refinerías más importantes del país y clave para el procesamiento de combustibles en la región sur de México.

Tras el estallido, columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de Salina Cruz, mientras personal de emergencia y brigadas internas activaron protocolos para controlar la situación.

¿Qué ocurrió en la refinería de Salina Cruz?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió en una zona de proceso dentro de la refinería Antonio Dovalí Jaime, aunque hasta el momento Pemex no ha detallado oficialmente qué equipo o instalación presentó la falla.

Autoridades y cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender a los trabajadores afectados y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de la planta.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca confirmó que varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Hasta ahora no se ha informado el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones.

Refinería de Pemex es estratégica para el país

La refinería Antonio Dovalí Jaime es una de las seis plantas de refinación más importantes operadas por Pemex en México y tiene capacidad para procesar cientos de miles de barriles de petróleo al día.

Ubicada en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, la instalación abastece combustibles a distintas regiones del sur y centro del país.

Debido a la magnitud de sus operaciones, cualquier incidente dentro de la planta genera preocupación por posibles riesgos industriales y afectaciones en la producción de combustibles.


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