Coahuila entra en alerta tras caso de rabia humana en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Coahuila reforzó las medidas de prevención luego de que en Zacatecas se confirmara un caso por muerte de rabia humana, informó la subsecretaria de Prevención y Promoción a la Salud, Martha Alicia Romero.

La funcionaria explicó que hasta el momento en Coahuila no se han registrado contagios, pero debido a la cercanía geográfica, existe riesgo de transmisión a través de fauna silvestre. Por ello, recordó a la población la importancia de vacunar a las mascotas cada año para evitar la propagación del virus.

“En Coahuila no tenemos reportes de rabia humana, pero mientras exista un caso en un estado vecino, debemos estar atentos. La medida más importante es aplicar la vacuna antirrábica a perros y gatos de manera permanente”, señaló Romero.

La subsecretaria indicó que si una persona es agredida por un animal doméstico o silvestre, debe acudir de inmediato a una unidad de salud para iniciar el esquema de vacunación. Además, recomendó mantener al animal bajo observación durante diez días para descartar la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el estado se registran en promedio 30 mordeduras de perros por semana, lo que mantiene activos los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica en hospitales y centros de salud. Cada uno de estos casos es evaluado para determinar si requiere tratamiento preventivo contra la rabia.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, agregó que, aunque el caso confirmado corresponde a un estado vecino, en Coahuila no se tienen reportes de rabia humana ni animal y se mantienen programas permanentes de vacunación canina en todos los municipios.

Subrayó que incluso el personal de centros antirrábicos recibe esquemas de protección para atender de forma segura a los animales que llegan a estas instalaciones.

Aguirre también hizo un llamado a la población a evitar el abandono de mascotas y advirtió sobre el riesgo que representan los perros en condición de calle o en estado salvaje, pues pueden convertirse en un foco de agresiones y contagio. Señaló que, en coordinación con los municipios, se refuerzan acciones de control y atención para reducir este tipo de riesgos en la comunidad.

Aunque en México la transmisión de rabia por perros ha sido eliminada, el riesgo permanece en contacto con gatos y otras especies, por lo que Salud estatal reiteró la necesidad de mantener la vacunación de mascotas y acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier incidente.

