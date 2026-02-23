Alertan riesgos sanitarios ante aumento en consumo de mariscos

Ante el incremento en la demanda de productos del mar durante la temporada, autoridades sanitarias de Coahuila exhortaron a la población a extremar precauciones al momento de consumir mariscos.

El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eluda Aguirre, advirtió que ingerir alimentos en mal estado puede provocar infecciones gastrointestinales y otras afectaciones a la salud.

Implementarán operativos de verificación sanitaria

El funcionario informó que se desplegarán operativos de supervisión en restaurantes, pescaderías y puntos de venta para constatar que los productos se mantengan en condiciones adecuadas de conservación.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar establecimientos que ofrezcan alimentos en descomposición o que incumplan con las normas sanitarias vigentes.

Recomendaciones para consumir mariscos de forma segura

Las autoridades recomendaron verificar que los mariscos tengan olor fresco, textura firme y adecuada refrigeración antes de comprarlos o consumirlos.

Señalaron que prevenir es fundamental para evitar complicaciones de salud durante esta temporada de alta demanda.

Comentarios