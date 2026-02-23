Ciudadanos expresan preocupación por violencia nacional

Tras los hechos de violencia registrados en distintas entidades del país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, algunas personas manifestaron su preocupación por la situación nacional, aunque señalaron que en Coahuila perciben condiciones de mayor estabilidad en comparación con otras regiones.

Reportan bloqueos y restricciones en estados del centro

Personas que han transitado por estados del centro del país describieron escenarios de bloqueos y episodios de violencia que generan temor e incertidumbre.

Comentaron que la situación impacta la movilidad y el trabajo, y señalaron que los recientes acontecimientos reflejan un momento complejo a nivel nacional.

En Coahuila perciben entorno con mayor normalidad

En contraste, residentes de Coahuila indicaron que perciben un entorno más tranquilo. Habitantes de Torreón y la región Laguna señalaron que, pese a la tensión en otras entidades, las actividades se han desarrollado con normalidad.

Algunos entrevistados mencionaron que familiares en otras ciudades han enfrentado restricciones para viajar debido a la inseguridad.

Opinan sobre operativos federales y seguridad

Otras opiniones coincidieron en que la situación nacional es crítica y que los gobiernos locales deben reforzar acciones en materia de seguridad.

También hubo quienes consideraron que los recientes operativos federales podrían marcar un punto de inflexión, aunque reconocieron que los resultados requieren tiempo.

En general, las voces recogidas reflejan inquietud por el contexto nacional, combinada con la percepción de que en Coahuila las condiciones han permitido mantener la actividad cotidiana sin interrupciones mayores.

