Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_9752_d2ed67e873
Coahuila

Ciudadanos expresan preocupación por violencia nacional

Comentaron que la situación impacta la movilidad y el trabajo, y señalaron que los recientes acontecimientos reflejan un momento complejo a nivel nacional

  • 23
  • Febrero
    2026

Tras los hechos de violencia registrados en distintas entidades del país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, algunas personas manifestaron su preocupación por la situación nacional, aunque señalaron que en Coahuila perciben condiciones de mayor estabilidad en comparación con otras regiones.

Reportan bloqueos y restricciones en estados del centro

Personas que han transitado por estados del centro del país describieron escenarios de bloqueos y episodios de violencia que generan temor e incertidumbre.

Comentaron que la situación impacta la movilidad y el trabajo, y señalaron que los recientes acontecimientos reflejan un momento complejo a nivel nacional.

En Coahuila perciben entorno con mayor normalidad

En contraste, residentes de Coahuila indicaron que perciben un entorno más tranquilo. Habitantes de Torreón y la región Laguna señalaron que, pese a la tensión en otras entidades, las actividades se han desarrollado con normalidad.

Algunos entrevistados mencionaron que familiares en otras ciudades han enfrentado restricciones para viajar debido a la inseguridad.

Opinan sobre operativos federales y seguridad

Otras opiniones coincidieron en que la situación nacional es crítica y que los gobiernos locales deben reforzar acciones en materia de seguridad.

También hubo quienes consideraron que los recientes operativos federales podrían marcar un punto de inflexión, aunque reconocieron que los resultados requieren tiempo.

En general, las voces recogidas reflejan inquietud por el contexto nacional, combinada con la percepción de que en Coahuila las condiciones han permitido mantener la actividad cotidiana sin interrupciones mayores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
jalisco_retorna_actividades_transporte_publico_c49da9a5f4
Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia
karoline_leavitt_casa_blanca_eua_5633e4da6c
Casa Blanca advierte sobre 'graves consecuencias' contra cárteles
publicidad

Últimas Noticias

regidor_botas_cocodrilo_3208c97443
Regidor luce botas de cocodrilo en medio de memes por captura
desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
arrasa_florida_incendio_hectareas_e70b3e0553
Arrasa incendio con más de 10 mil hectáreas en Florida
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×