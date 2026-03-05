Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
katy_salinas_fiscalia_mujeres_f46b79b369
Coahuila

Coahuila judicializa más de 3,700 casos de violencia a mujeres

Se informó que resultados derivan de una estrategia de coordinación entre corporaciones policiales, ministerios públicos e instituciones de atención a víctimas

  • 05
  • Marzo
    2026

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez de Coahuila informó que durante 2025 se judicializaron más de 3,700 casos de violencia, además de que cerca de 2,900 agresores fueron detenidos por distintos delitos relacionados con agresiones contra mujeres.

La titular de esta área especializada, Katy Salinas Pérez, explicó que estos resultados derivan de una estrategia de coordinación entre corporaciones policiales, ministerios públicos e instituciones de atención a víctimas.

Uno de los cambios más relevantes, señaló, ha sido la respuesta policial ante llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar, ya que anteriormente muchas de estas situaciones se consideraban únicamente conflictos domésticos y no derivaban en la detención del agresor.  

Actualmente, las autoridades han logrado duplicar las detenciones relacionadas con estas llamadas, lo que ha permitido avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas.

La fiscal también informó que, como parte de las medidas de protección a mujeres en situación de riesgo, se recuperaron 56 armas de fuego en domicilios donde las víctimas habían denunciado amenazas por parte de sus agresores.

Asimismo, explicó que el año pasado 36 mujeres en riesgo inminente fueron trasladadas al refugio estatal, donde recibieron protección y atención especializada para resguardar su integridad y la de sus hijos.

Salinas Pérez reconoció que, pese a los avances institucionales, la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío estructural, vinculado a desigualdades históricas que colocan a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

En ese contexto, señaló que el 8 de marzo debe ser también un momento de reflexión social sobre la igualdad y el acceso a la justicia con perspectiva de género, al subrayar que el objetivo de las instituciones es garantizar que ninguna mujer, niña o niño viva violencia en el estado.

Finalmente, reiteró que la fiscalía mantiene abiertas sus puertas para trabajar con colectivos, organizaciones y víctimas, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia de género en Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gerardo_escamilla_38489fc546
Gobierno estatal garantiza seguridad en marcha del 8M
Dia_Internacional_de_la_mujer_1_0be3c95855
8M: camino hacia la igualdad en el Día de la Mujer
Liz_lazo_c9c4233431
Preparan marcha del 8M y eventos culturales en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×