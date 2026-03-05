Podcast
Liz_lazo_c9c4233431
Tamaulipas

Preparan marcha del 8M y eventos culturales en Matamoros

Además de la movilización, se realizarán otras actividades que buscan fortalecer la convivencia y la organización entre mujeres

  • 05
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la abogada penalista Liz Lazo dio a conocer una serie de actividades que se realizarán en Matamoros durante los días previos al 8 de marzo, con el objetivo de promover la conciencia sobre los derechos de las mujeres y fomentar la participación ciudadana.

Marcha del 8 de marzo

Entre las principales acciones destaca la marcha del 8 de marzo, que se llevará a cabo el domingo. Durante el recorrido participarán distintos contingentes de mujeres y se expresarán consignas relacionadas con la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia.

Además de la movilización, se realizarán otras actividades que buscan fortalecer la convivencia y la organización entre mujeres, como rodadas de bicicleta, caravanas de vehículos y encuentros organizados por colectivos.

Metzli Fest y actividades culturales

También se contempla el Metzli Fest, un evento cultural organizado por la colectiva Xolo que promueve el arte, la cultura y la difusión de información legal relacionada con los derechos de las mujeres.

Dentro de estas acciones se incluyen proyecciones de documentales con impacto social, seguidas de conversatorios para reflexionar sobre temas vinculados con la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

Las actividades buscan generar espacios de diálogo, información y apoyo para las mujeres de la comunidad, además de fortalecer la conciencia social en torno a la igualdad y el respeto.


