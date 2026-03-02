Podcast
Coahuila

Coahuila mantiene matrícula sin variación tras preinscripciones

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que el registro avanza conforme a lo previsto para el ciclo escolar 2026–2027

  • 02
  • Marzo
    2026

La matrícula escolar en Coahuila se mantiene estable y sin variaciones significativas rumbo al ciclo 2026–2027, de acuerdo con los avances del proceso de preinscripciones en educación básica, informaron autoridades estatales.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que el registro avanza conforme a lo previsto, con preescolar por encima del 98 por ciento de la meta, mientras que en primaria el avance ronda el 76 por ciento y en secundaria poco más del 72 por ciento.

Precisó que el periodo oficial de preinscripción ya concluyó en primaria y secundaria, mientras que en preescolar continúa abierto para fortalecer ese nivel.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez, detalló que en promedio los tres niveles se encuentran cercanos al 90 por ciento de las metas proyectadas, considerando principalmente las escuelas urbanas, mientras se concluye el cierre de cifras en planteles rurales.

Ambos funcionarios coincidieron en que, hasta el momento, no se ha detectado un impacto significativo derivado de factores económicos, laborales o migratorios. Indicaron que, aunque existe una fluctuación natural en algunas regiones por movilidad poblacional, el comportamiento general se mantiene dentro de los parámetros normales.

Garza Fishburn subrayó que el proceso de preinscripción es clave para la planeación educativa, ya que permite anticipar la asignación de espacios, personal docente y necesidades de infraestructura.

Señaló que eliminar este mecanismo no sería viable, pues representa la base para organizar la cobertura del siguiente ciclo escolar.

En el caso de preescolar, la meta estimada es de alrededor de 24 mil 500 alumnos, cifra que aún puede incrementarse conforme avance el periodo de registro.

Las autoridades reiteraron el llamado a madres y padres de familia que aún no completan el trámite a realizarlo oportunamente, ya que esto facilita el acceso a las opciones prioritarias y fortalece la programación del sistema educativo estatal.


