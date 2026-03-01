Podcast
Coahuila

Tendrá Coahuila mesa de seguridad operativa para mantener la paz

El fiscal estatal aseguró que de enero a la fecha, se han realizado 177 cateos, lo cual no tiene comparación con ningún otro estado

Coahuila tendrá una mesa de seguridad operativa, que sesionará cada dos meses y que tendrá como fin ubicar y detener objetivos prioritarios con la participación de altos mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

Instalan mesa de seguridad para mantener la paz en el Estado

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que esta es una instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener condiciones de paz y seguridad en Coahuila.

“Se ponen los objetivos más importantes del estado, que son generadores de violencia, participan la 11 Región Militar, el general Colchado, Guardia Nacional toda la zona noreste, Guadia Nacional Coahuila, las zonas militares, la Marina, la FGR, CNI, Fiscalía y Seguridad Pública”.

Fernández Montañez dijo que se busca ir por objetivos que aunque no están en Coahuila, han delinquido en el estado.

El fiscal agregó que de enero a la fecha se han realizado 177 cateos, lo cual no tiene comparación con ningún otro estado.


Comentarios

Etiquetas:
