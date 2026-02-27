Podcast
Coahuila

Alista Coahuila catálogo de proveedores locales para obra de tren

La integración del catálogo busca que proveedores de servicios, materiales, transporte, ingeniería y construcción puedan competir en igualdad de condiciones

  • 27
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Coahuila buscará integrar un catálogo estatal de proveedores para que empresas locales puedan participar en la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, obra que ejecutará el Grupo Carso, informó María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación y Proyectos Estratégicos, tras la supervisión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el recorrido técnico realizado el fin de semana, además de revisar avances físicos y temas como el derecho de vía y la ubicación de estaciones y paraderos, se reforzó la necesidad de que el proyecto genere derrama económica directa en la entidad mediante la inclusión de proveedores y mano de obra coahuilense.

Cepeda explicó que el gobernador planteó ante autoridades federales y representantes del consorcio constructor la importancia de que empresas locales sean consideradas en las distintas etapas del desarrollo ferroviario.  

Para ello, se trabaja en la elaboración de un padrón o catálogo que reúna a compañías que cumplan con los requisitos técnicos, fiscales y administrativos exigidos por la empresa encargada de la obra.

Detalló que ya se mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con enlaces estatales para estructurar esta base de datos, la cual posteriormente será presentada al Grupo Carso para su validación y eventual incorporación en procesos de contratación.

El proyecto ferroviario contempla una estación en Saltillo y paraderos en Ramos Arizpe y Derramadero, además de 24 cruces ferroviarios, incluidos puntos estratégicos como la carretera Los Pinos y el bulevar Nazario Ortiz Garza. Sin embargo, el enfoque estatal no sólo está en la infraestructura, sino en que el impacto económico permanezca en la región.

La integración del catálogo busca que proveedores de servicios, materiales, transporte, ingeniería y construcción puedan competir en igualdad de condiciones, fortaleciendo así la cadena productiva local en torno a uno de los proyectos ferroviarios más relevantes para el noreste del país.  


