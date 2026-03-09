Coahuila refuerza operativos de seguridad en parques industriales

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron los operativos de vigilancia en la zona industrial de Ramos Arizpe, como parte de los acuerdos establecidos con empresarios para fortalecer las condiciones de seguridad en los principales parques industriales del municipio.

Las acciones incluyen recorridos de presencia y vigilancia en complejos industriales como Cactus Valley y Santa María, donde participan corporaciones federales, estatales y municipales con el objetivo de mantener la seguridad en una de las regiones productivas más importantes de Coahuila.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que estas medidas forman parte del seguimiento a los compromisos establecidos con la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe para atender las inquietudes del sector empresarial en materia de seguridad.

En los operativos participan elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Ramos Arizpe, la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional, quienes realizan patrullajes y presencia preventiva en la zona industrial.

El edil señaló que el fortalecimiento de la seguridad en estos sectores forma parte de la estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a mantener la paz y la certeza para las empresas instaladas en la entidad.

Durante la reunión con industriales también participaron funcionarios del ayuntamiento, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, con el fin de conocer de primera mano las solicitudes del sector productivo.

El alcalde reiteró que la coordinación entre autoridades y empresarios es fundamental para mantener a Ramos Arizpe como uno de los municipios más competitivos y seguros de Coahuila, garantizando condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo económico.

