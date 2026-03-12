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Nacional

Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI

Según lo informado por el director de la agencia, el hombre llegó a Seattle procedente de Sinaloa hace algunas horas, donde quedó bajo custodia

  • 12
  • Marzo
    2026

Autoridades de EUA informaron sobre la detención de Samuel Ramírez Jr., quien figuraba en la lista de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La captura se logró mediante un operativo coordinado entre agencias estadounidenses y dependencias del Gobierno de México.

El director del FBI, Kash Patel, dio a conocer que en la acción participaron elementos del FBI junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía de EUA para el Distrito Occidental de Washington.

¿De qué acusan a Samuel Ramírez Jr.?

De acuerdo con la información difundida por el director del FBI, Samuel Ramírez Jr. es señalado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

“Tras los presuntos asesinatos, se creía que había huido del país. Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y se emitió una orden de arresto federal el 14 de noviembre de 2025”, expuso Patel.

Las autoridades estadounidenses mantenían una investigación abierta para localizar al sospechoso, quien era considerado objetivo prioritario por parte del FBI.

Trasladan al sospechoso a Seattle

Según lo informado por el director de la agencia, el hombre llegó a Seattle procedente de México hace algunas horas, donde quedó bajo custodia de las autoridades federales de EUA.

En territorio estadounidense deberá enfrentar los cargos que pesan en su contra relacionados con el caso de homicidio.

Estaba en la lista de los más buscados del FBI

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Samuel Ramírez Jr. nació el 17 de abril de 1992 en California. Su nombre había sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que permitiera ubicarlo y lograr su captura.


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