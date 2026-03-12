Destaca acuerdo con gasolineros para evitar alza en precios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la renovación del acuerdo entre el gobierno federal y el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los $24 pesos por litro durante los próximos seis meses, una medida que busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo y proteger la economía de las familias.

El convenio fue firmado tras una reunión en Palacio Nacional con representantes del sector energético, directivos de Petróleos Mexicanos y líderes de estaciones de servicio.

De acuerdo con lo anunciado, el precio máximo del combustible regular se mantendrá en $23.99 pesos por litro, con la participación de alrededor del 96 por ciento de las gasolineras del país.

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Buscan frenar el impacto del petróleo internacional

La mandataria explicó que el acuerdo cobra relevancia en un momento en que el precio del crudo ha registrado fluctuaciones en el mercado internacional, principalmente por las tensiones en Medio Oriente.

En ese contexto, subrayó que México cuenta con mecanismos para amortiguar las variaciones del petróleo y evitar que se trasladen directamente al consumidor.

“Si sube mucho el precio del petróleo, disminuimos lo que tiene que ver con el impuesto; así se compensa y no se dispara el precio de la gasolina”, explicó en referencia al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a los combustibles.

Más producción nacional de combustibles

Sheinbaum también atribuyó la estabilidad del precio a la mayor producción de combustibles en el país, impulsada por la política de refinación iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En particular, destacó la operación de la Refinería Olmeca Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, que actualmente produce alrededor de 300 mil barriles diarios de gasolina.

“Imagínense si todo eso se tuviera que importar”, señaló la mandataria al defender la estrategia energética del gobierno federal.

Agregó que actualmente México produce una mayor cantidad de combustibles que en años anteriores, lo que ha fortalecido la seguridad energética.

También destacó que el gobierno ha impulsado acciones que han beneficiado al sector gasolinero, entre ellas el combate al contrabando de combustibles y al llamado huachicol fiscal, lo que ha reducido significativamente las ventas ilegales.

“El combate al huachicol fiscal ha disminuido muchísimo la venta ilegal y ha aumentado la recaudación del impuesto a combustibles”, explicó.

Además, señaló que se simplificaron trámites para las estaciones de servicio, reduciendo de 25 a solo siete los requisitos administrativos necesarios para renovar permisos.

“Si están en regla y funcionan bien, ¿para qué tienen que hacer 25 trámites? Se redujeron a siete”, dijo.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que mantener estable el precio del combustible tiene un impacto directo en la economía nacional, ya que evita que aumenten los costos de transporte y, con ello, los precios de otros productos.

“Si no aumenta la gasolina, tampoco aumentan muchos otros precios. Eso ayuda a contener la inflación”, afirmó.

Incluso señaló que, considerando el efecto de la inflación, el precio actual de la gasolina Magna resulta hasta tres por ciento más barato en términos reales que el registrado el año pasado.

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