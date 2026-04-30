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Coahuila

Revisarán y tratarán hasta 20,000 cabezas de ganado en Coahuila

El objetivo principal es romper el ciclo reproductivo del gusano barrenador, que dura 20 días, considerado el periodo crítico para evitar su propagación

  • 30
  • Abril
    2026

Autoridades estatales y federales activaron un operativo sanitario intensivo que contempla la revisión y tratamiento de hasta 20 mil cabezas de ganado en Coahuila, tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en un bovino del municipio de Castaños.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, el operativo se realiza mediante barridos sanitarios, que consisten en concentrar el ganado en los predios para su inspección física, detectar heridas, posibles infestaciones y aplicar tratamientos preventivos como ivermectina o doramectina, los cuales no eliminan la mosca, pero protegen al animal para evitar que las larvas se desarrollen en caso de contacto.

En una primera etapa, el cerco sanitario se estableció en un radio de 20 kilómetros, lo que implica la revisión de aproximadamente 12 mil animales; sin embargo, si se detectan nuevos indicios, el perímetro se ampliará a 40 kilómetros, alcanzando hasta 20 mil cabezas de ganado en la región Centro.

El objetivo principal es romper el ciclo reproductivo del insecto, que dura entre 20 y 24 días, considerado el periodo crítico para evitar su propagación a otras zonas del estado.

Para ello, se desplegarán entre 16 y 18 brigadas especializadas, que recorrerán alrededor de 800 unidades de producción pecuaria (UPPs) en distintos municipios, realizando inspecciones, tratamientos y vigilancia constante en corrales y áreas de manejo.

De forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó que el caso positivo corresponde a un bovino hembra de aproximadamente tres años de edad, detectado en un predio de Castaños, lo que activó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria (COES) en Coahuila.

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Actualmente, cinco grupos operativos ya trabajan en la zona afectada realizando curación de heridas, baños sanitarios y aplicación de tratamientos, y en los próximos días se sumarán al menos 10 brigadas adicionales para ampliar la cobertura en ocho municipios.

Además, se reforzó el monitoreo con la instalación de trampas para detectar la presencia de la mosca transmisora, incrementando su número de 48 a cerca de 100 dispositivos, principalmente en zonas de riesgo, incluyendo los límites con Zacatecas.

En la región Sureste, aunque no hay casos positivos, ya se detectó la presencia de mosca fértil, por lo que también se aplican medidas preventivas en comunidades cercanas a la zona limítrofe con Zacatecas, donde ya se detectaron casos positivos en un radio de 20 kilómetros.

Las autoridades advirtieron que el gusano barrenador puede afectar a cualquier animal de sangre caliente, como bovinos, caprinos, ovinos e incluso fauna silvestre, por lo que se mantiene vigilancia epidemiológica en coordinación con la Secretaría de Salud.

Asimismo, se estableció que toda movilización de ganado en zonas cercanas al brote deberá realizarse únicamente si los animales han sido previamente tratados, además de contar con certificación sanitaria correspondiente.

La Secretaría de Desarrollo Rural aclaró que no habrá sanciones ni cuarentenas en los predios afectados, e hizo un llamado a ejidatarios y productores a permitir el acceso de las brigadas, concentrar su ganado y reportar cualquier caso sospechoso, ya que la atención es completamente gratuita.

Finalmente, autoridades reiteraron que las próximas semanas serán determinantes para contener la plaga, por lo que se intensifican las acciones de vigilancia, tratamiento y coordinación interinstitucional para proteger la sanidad del hato ganadero en Coahuila.


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