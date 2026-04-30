Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
avatares_jueces_coahuila_17be61b3fc
Coahuila

Poder Judicial plantea uso de avatares para proteger a jueces

La propuesta surge de experiencias reales dentro del estado, donde juzgadores han enfrentado amenazas al resolver asuntos delicados.

  • 30
  • Abril
    2026

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, planteó la posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial para cuidar a los jueces que llevan casos de alto riesgo.

La idea es que, en ciertos procesos, puedan utilizarse avatares o mecanismos digitales que oculten su identidad sin afectar el desarrollo de los juicios.

“Los pasos siguientes, por ejemplo, que podamos tener avatares para un juez que está juzgando delitos de alta peligrosidad y proteger su identidad”, señaló Mery Ayup.

La propuesta surge de experiencias reales dentro del estado, donde juzgadores han enfrentado amenazas al resolver asuntos delicados. En algunos momentos, incluso han requerido medidas de protección, lo que ha evidenciado la necesidad de buscar nuevas formas de garantizar su seguridad sin detener la justicia.

“Recuerden ustedes que Coahuila es el único estado que ha emitido sentencias por terrorismo con 138 años de prisión a 29 o 30 criminales y los jueces estuvieron frente ajuicio”

Aunque se avanza hacia la modernización, se dejó claro que la tecnología no reemplazará a los jueces. La intención es que la inteligencia artificial funcione como un apoyo que facilite el trabajo y reduzca riesgos, pero que las decisiones sigan en manos de personas, dentro de un sistema de justicia más seguro y acorde a los nuevos tiempos.

Recalco que, si bien por ahora no existen jueces o magistrados con escolta, en algún momento sí se requirieron estas medidas de seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_puntos_violeta_7bbecc7830
Coahuila suma 633 Puntos Violeta para proteger a mujeres
IMG_5763_53a7e15a59
Revisarán y tratarán hasta 20,000 cabezas de ganado en Coahuila
Whats_App_Image_2026_04_30_at_10_46_16_AM_06b80d5b56
IMSS operará con guardias en hospitales y urgencias este viernes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×