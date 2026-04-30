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Coahuila

Coahuila suma 633 Puntos Violeta para proteger a mujeres

La red estatal se expande con empresas y espacios públicos para brindar atención inmediata y segura a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

  • 30
  • Abril
    2026

Coahuila alcanzó un total de 633 Puntos Violeta instalados en todo el estado, como parte de la estrategia para brindar espacios seguros a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo, informó Mayra Valdés, Secretaría de las Mujeres, durante la firma de un nuevo convenio con la empresa Weidmann Tecnológica Eléctrica de México.

Este programa, impulsado desde el inicio de la actual administración estatal, busca convertir establecimientos, empresas, universidades y espacios públicos en lugares de resguardo, orientación y canalización, donde las mujeres puedan recibir atención inmediata ante situaciones de violencia.

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Durante el evento, autoridades destacaron que los Puntos Violeta no se limitan a señalización, sino que implican la aplicación de protocolos de atención, capacitación del personal y coordinación con instancias de seguridad y justicia para garantizar una respuesta oportuna.

Con la incorporación de la empresa Weidmann, suman además alrededor de quince empresas con las que también se amplía la cobertura de esta red en el ámbito laboral, lo que permitirá ofrecer atención tanto a trabajadoras como a mujeres en tránsito que requieran apoyo en situaciones de emergencia.

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La estrategia opera en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Vinculación Ciudadana, lo que permite canalizar los casos hacia atención especializada y acompañamiento integral.

Autoridades estatales señalaron que, aunque la cifra de puntos instalados representa un avance importante, el objetivo es continuar expandiendo esta red a más empresas y espacios para fortalecer la atención preventiva y garantizar entornos libres de violencia y acercar servicios de protección de manera inmediata y accesible, con el fin de que ninguna mujer enfrente sola una situación de riesgo en Coahuila.


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