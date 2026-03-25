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Coahuila

Coahuila se prepara para vacaciones de Semana Santa

Contarán con el apoyo de elementos de la policía estatal para tener un mayor número de elementos que puedan garantizar la tranquilidad

  • 25
  • Marzo
    2026

Los pueblos mágicos de Coahuila están listos para el arranque de la Semana Santa y sus vacaciones, que serán a partir de este viernes, ya que con el consejo técnico de ahí en adelante hay libre agenda para los pequeños maestros e incluso para algunos padres de familia, por lo que sus pueblos mágicos ya esperan la llegada de las visitas.

Contarán con el apoyo de elementos de la policía estatal para tener un mayor número de elementos que puedan garantizar la paz y tranquilidad en los diferentes destinos turísticos de Coahuila. Tal es el caso de General Cepeda, que en algún momento lo consideraron como la cantina más grande de Coahuila, hoy se busca que sea el recinto turístico con mucho que ofrecer y dejar atrás la diversión desenfrenada.

El trabajo será coordinado entre los municipios, la policía del Estado y también protección civil, tanto municipal como estatal, y así evitar cualquier incidencia en cabeceras, zonas rurales y en las sierras.

Y usted está listo para vacacionar en Coahuila. 


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