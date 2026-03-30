Tiene Casa de la Cultura actividades para disfrutar

La Casa de la Cultura se consolida como una opción cultural para conocer, aprender y disfrutar durante esta temporada, con una oferta que combina visitas guiadas, talleres y actividades formativas dirigidas a público de todas las edades.

El recinto ofrece experiencias con programas de mediación, ideales para grupos escolares o de amigos, además de recorridos por sus exposiciones y espacios como el Museo del Ferrocarril, la Sala de Cine, la Biblioteca y la Sala de Lectura.

Exposición permanente sobre el ferrocarril

A partir del 13 de abril, en el Museo Estación del Golfo se abrirá una exposición permanente que aborda distintos aspectos de la historia del ferrocarril.

La muestra incluirá herramientas, gráficos y recursos audiovisuales, con el objetivo de acercar al público a la evolución de este sistema de transporte y su impacto en la región.

Nueva librería y actividades culturales

Desde esa misma fecha, estará disponible la Librería de Conarte, que ofrecerá exhibición y venta de libros, además de diversas actividades culturales para fomentar la lectura.

Talleres y espacios comunitarios

A partir del 15 de abril, se impartirá el taller-laboratorio de producción artística comunitaria “Monstruos del Siglo XXI”, junto con un Círculo de Lectura y un Club de Juegos de Mesa, enfocados en la participación ciudadana y la creación colectiva.

Ciclo de cine en cartelera

Para el 16 de abril, se contempla el arranque de un ciclo de cine dedicado a películas de un acto legendario, ampliando la oferta cultural del recinto y brindando una alternativa de entretenimiento para los asistentes.

Con esta programación, la Casa de la Cultura fortalece su papel como un espacio de encuentro que promueve el acceso al arte, la historia y la convivencia comunitaria.

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