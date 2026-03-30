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Coahuila

Saltillo preserva tradición de Semana Santa con más de 200 años

Este próximo viernes, miles de fieles se reunirán en la Catedral de Santiago para la Conmemoración de las Tres Caídas y el Pésame a la Virgen

  • 30
  • Marzo
    2026

La Diócesis de Saltillo llevará a cabo la Conmemoración de las Tres Caídas, el Encuentro y el Pésame a la Virgen, una de las expresiones más arraigadas de la Semana Santa en la ciudad, que se ha mantenido por más de dos siglos.

El evento se realizará el próximo viernes 3 de abril a las 20:00 horas, en el atrio de la Catedral de Santiago y sobre la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Corona y Escobedo, en el centro histórico.

La celebración reúne a fieles en un recorrido que recrea los momentos más significativos del camino de Jesús hacia el Calvario, culminando con el tradicional Pésame a la Virgen, considerado uno de los actos más solemnes de la Semana Santa.

En esta edición participarán tres templos emblemáticos de la ciudad: el Templo de La Luz, el Templo de San Juan Nepomuceno y la Catedral de Santiago, lo que fortalece el sentido comunitario de esta manifestación religiosa.

La Diócesis destacó que esta conmemoración no solo representa un acto de fe, sino también una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Saltillo, al conservarse a lo largo de generaciones.

Autoridades eclesiásticas invitaron a la población a participar en un ambiente de respeto y recogimiento, recomendando acudir con anticipación y mantener un clima de oración durante el desarrollo del evento.

Esta actividad forma parte de las principales celebraciones de Semana Santa en la capital coahuilense, donde se espera una importante asistencia de fieles y visitantes.


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