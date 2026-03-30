Aprovechan regios tours en Semana Santa por Nuevo León

Durante esta Semana Santa, familias y turistas aprovechan los días de descanso para recorrer los parajes turísticos de Nuevo León, mediante tours organizados que parten desde distintos puntos de la ciudad.

Desde La Alameda, en Monterrey, grupos de visitantes —entre ellos regios y turistas nacionales e internacionales— abordaron autobuses con rumbo a algunos de los destinos naturales más representativos del estado.

Rutas hacia destinos emblemáticos

Entre los sitios más visitados destacan La Cola de Caballo, Las Grutas de García, Bioparque Estrella y Las Grutas de Bustamante, espacios que han dado proyección turística a Nuevo León por su riqueza natural.

Estos recorridos permiten a los visitantes conocer paisajes icónicos sin complicaciones, al contar con logística organizada y horarios definidos.

Operativos durante toda la temporada

Los organizadores informaron que los tours estarán disponibles durante Semana Santa y Pascua, con salidas programadas y regreso estimado por la noche.

"De regreso llegan a las 8 de la noche, es un estimado, se vienen de allá a las 6 PM, vamos a estar toda la Semana Santa y Pascua".

Familias y turistas aprovechan el descanso

Los asistentes destacaron la importancia de aprovechar este periodo para descansar y convivir, así como para conocer los atractivos del estado.

"Lo importante es aprovechar estos días de descanso: vacaciones, toda la semanita me dieron de vacaciones, a descansar".

Turistas internacionales también se sumaron a la experiencia, destacando la belleza de los destinos y el ambiente en la entidad.

"Soy de España, ellos son mis amigos, estoy de intercambio y han venido a visitarme, Me la estoy pasando muy bien".

"Venimos de vacaciones. Nuevo León está hermoso, padrísimo".

Con estas actividades, Nuevo León refuerza su oferta como destino turístico durante esta temporada, con opciones accesibles para quienes buscan naturaleza, recreación y descanso.

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