Saldrá 14% más cara la 'tamaliza' de febrero en 2026

La celebración por el Día de la Candelaria saldrá 14% más cara este año.

Estimaciones muestran que el gasto será en promedio de $1,253 pesos, para un grupo de diez personas, lo que significa un alza con respecto al año pasado, cuando se ubicó en $1,099 pesos, según cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Ese monto no solo incluye los tamales, sino también el costo por refrescos y champurrado, que también se acostumbra consumir para la celebración.

Al mencionar algunos ejemplos, un monitoreo muestra que cuatro docenas de tamales tendrán un costo de $820 pesos, en promedio, superando los $720 pesos en que se comercializaron en 2025.

En el caso de tamales grandes, el costo pasó de $480 a $560 pesos en 2026, considerando la compra de 20 piezas.

El Día de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero, marca el cierre del ciclo de festividades iniciado con la Rosca de Reyes, lo que genera un aumento estacional en la demanda de alimentos y una mayor actividad económica para pequeños comercios y productores locales.

El incremento responde al encarecimiento de insumos clave como el maíz, la manteca, las carnes y los lácteos, además del aumento en el precio del gas LP y los costos de transporte, factores que presionan los costos de producción en el sector de alimentos preparados.

Desde una perspectiva financiera, este tipo de celebraciones funcionan como un termómetro del impacto de la inflación en el consumo cotidiano, al concentrarse en productos básicos que forman parte de la canasta alimentaria.

El aumento en el costo de la tamaliza se suma a otras presiones de inicio de año, como colegiaturas, transporte y servicios, obligando a los hogares a ajustar su presupuesto y reflejando un entorno económico en el que el gasto tradicional enfrenta mayores restricciones, destacaron expertos.

