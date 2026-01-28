Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tamales_575cb1c1d6
Finanzas

Saldrá 14% más cara la 'tamaliza' de febrero en 2026

Este año el gasto de la celebración del Día de la Candelaria será en promedio de $1,253 pesos, para un grupo de 10 personas

  • 28
  • Enero
    2026

La celebración por el Día de la Candelaria saldrá 14% más cara este año.

Estimaciones muestran que el gasto será en promedio de $1,253 pesos, para un grupo de diez personas, lo que significa un alza con respecto al año pasado, cuando se ubicó en $1,099 pesos, según cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Ese monto no solo incluye los tamales, sino también el costo por refrescos y champurrado, que también se acostumbra consumir para la celebración.

Al mencionar algunos ejemplos, un monitoreo muestra que cuatro docenas de tamales tendrán un costo de $820 pesos, en promedio, superando los $720 pesos en que se comercializaron en 2025.

En el caso de tamales grandes, el costo pasó de $480 a $560 pesos en 2026, considerando la compra de 20 piezas. 

El Día de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero, marca el cierre del ciclo de festividades iniciado con la Rosca de Reyes, lo que genera un aumento estacional en la demanda de alimentos y una mayor actividad económica para pequeños comercios y productores locales.

El incremento responde al encarecimiento de insumos clave como el maíz, la manteca, las carnes y los lácteos, además del aumento en el precio del gas LP y los costos de transporte, factores que presionan los costos de producción en el sector de alimentos preparados.

Desde una perspectiva financiera, este tipo de celebraciones funcionan como un termómetro del impacto de la inflación en el consumo cotidiano, al concentrarse en productos básicos que forman parte de la canasta alimentaria.

El aumento en el costo de la tamaliza se suma a otras presiones de inicio de año, como colegiaturas, transporte y servicios, obligando a los hogares a ajustar su presupuesto y reflejando un entorno económico en el que el gasto tradicional enfrenta mayores restricciones, destacaron expertos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Tamales_0b75a7fbad
¡Prepárate para la tamalada de la Candelaria!
finanzas_deudas_60526fc238
¿Cuesta de enero? Un 50% se endeuda para solventar gastos
58739ebeb334_victoriabeckham622300007185613436810214167764145853150579854n_1_c0086e7d8b
Tras tensiones familiares, Victoria reaparece con Spice Girls
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_denuncia_protesta_prian_cf973b0035
Confirma Waldo Fernández alianza entre Morena, Partido Verde y PT
claudia_af4d0d8472
Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral
deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×