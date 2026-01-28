Analizan empresas reubicar proveeduría en NL por aranceles

Ante la imposición de aranceles por parte de México de hasta 50% a productos de origen chino, algunas empresas buscan reubicar su proveeduría en Nuevo León como una estrategia para mantener su competitividad y evitar sobrecostos.

En entrevista, Zelina Fernández, directora de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) Nuevo León, explicó que dentro de dicho ramo, se tiene conocimiento de al menos tres casos de empresas interesadas en traer su proveeduría para poder evadir ese golpe arancelario.

Se trata de compañías que fabrican componentes variados, pero principalmente enfocados al sector electrónico y de semiconductores, y que además tendrían una oportunidad de crecer en México.

“Traemos empresas que están buscando, sobre todo por el tema de arancel que se está poniendo a los países que no tienen tratado con México, principalmente de Asia".

"Entonces, algunas de las empresas están buscando una, reubicar su proveeduría; los componentes son variados, sobre todo los electrónicos o los chips o semiconductores que van integrados a las cadenas de valor; esos son los que más hemos batallado encontrar en México. Entonces, que nos vayan viendo; antes no se pagaba arancel, hoy están pagando hasta un 40% o 50% de arancel”, explicó la líder del sector manufacturero de exportación.

Tenemos tres empresas que han estado recibiendo delegaciones, sobre todo viendo esos mapeos de productos que tenemos identificados y que son electrónicos principalmente, recalcó Fernández.

Otra opción es comenzar aquí y comenzar a desarrollar esa proveeduría, aunque reconoció que eso llevará tiempo.

“Es una invitación a tener proveeduría cerca de su industria y la otra es desarrollarla; nos va a llevar tiempo. Otros commodities sí se han encontrado, sobre todo los ensambles, metalmecánico específico que se ha podido trabajar y encontrar aquí; en otros no. Todavía no tenemos un porcentaje, porque no es toda la industria. Son ciertas nada más; después de las 1,400 fracciones a las que se les agregó arancel, las que se han acercado con urgencia a acercar a su proveedor es inminente para amortiguar esos costos”, explicó.

Sector manufactura con más oportunidades

Fernández participó en la presentación de “Expo Manufactura 2026”, que se llevará a cabo la próxima semana en la entidad, y que representa una oportunidad para las empresas locales, pymes y extranjeras de fortalecer su presencia en el sector industrial y manufacturero.

El evento busca potencializar Nuevo León como líder industrial en América Latina, destacando su infraestructura, conectividad logística y cercanía con Estados Unidos como ventaja competitiva.

“Somos uno de los estados más industrializados del país; las empresas IMMEX constatan el 71.3% de las exportaciones estatales y generan 394,000 empleos”, destacó Fernández.

En este mismo evento, Jorge Gámez, director de cadenas productivas de la Secretaría de Economía, dijo que Nuevo León alcanzó ya una inversión extranjera de $116,000 millones de dólares en lo que va de la actual administración, lo que demuestra que es un estado preparado, productivo y listo para liderar la nueva etapa industrial.

En tanto que Claudia Valdés, directora de Expo Manufactura, destacó la importancia del sector al nombrarlo “el corazón” de la productividad del país.

A su vez, mencionó que Nuevo León es uno de los estados más importantes a nivel industrial con un alto valor agregado.

Por su parte, Jesús López, director de relaciones institucionales de Caintra, Nuevo León, dijo que se espera la realización de 550 citas de negocios en este evento.

Se prevé la atracción de 15,000 proveedores y profesionales interesados en explorar nuevas inversiones y reubicar operaciones en México.

Bajo este panorama, los expertos advierten que las empresas que no se transforman y adoptan nuevas estrategias de producción pierden relevancia.

Mientras que aquellas que aprovechen estas oportunidades podrán integrarse a cadenas de proveeduría estratégicas y consolidar su competitividad.

