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Coahuila

Advierte INAH desorden en Cuatro Ciénegas por Río Mezquites

Se consideró que el conflicto se originó más por una falta de organización en la actividad turística que por una sobreexplotación directa del sitio.

  • 03
  • Abril
    2026

La clausura parcial del Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas, reactivó el debate sobre los límites entre turismo y conservación ambiental en un destino que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años, sin una planeación clara.

¿Por qué se restringió el acceso al Río Mezquites?

El director del Centro INAH Coahuila, Francisco Aguilar, explicó que la medida responde al cumplimiento de normas legales en un ecosistema protegido, donde convergen disposiciones de carácter natural y cultural.

No obstante, consideró que el conflicto se originó más por una falta de organización en la actividad turística que por una sobreexplotación directa del sitio.

¿Qué ocurrió tras las restricciones?

En el caso del Río Mezquites, señaló que la situación derivó de distintas interpretaciones en la aplicación de la norma, lo que llevó a restricciones que posteriormente fueron ajustadas mediante acuerdos.

Estas modificaciones permitieron la reapertura de la mayoría de las áreas, aunque el tema continúa bajo revisión.

Crecimiento turístico sin orden

El funcionario advirtió que el crecimiento turístico en Cuatro Ciénegas ha sido significativo, al pasar de una oferta limitada de hospedaje a miles de habitaciones disponibles, además del aumento en alojamientos temporales.

Sin embargo, subrayó que el principal reto no es la cantidad de visitantes, sino la falta de orden en la actividad turística y la necesidad de establecer controles más claros.

¿Qué se necesita para evitar nuevos conflictos?

Aguilar planteó que se requiere una mayor coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y comunidad, así como la implementación de criterios técnicos para regular el acceso y uso de los espacios naturales.

Agregó que la protección de estos ecosistemas debe incluir estudios de impacto, control de visitantes y participación social, con el objetivo de garantizar su conservación a largo plazo.

El desafío, indicó, es lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación ambiental en un destino cuya demanda continúa en aumento.


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