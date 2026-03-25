DIF Victoria abrirá albercas gratuitas en Semana Santa

Con el objetivo de ofrecer espacios de sano esparcimiento y convivencia familiar durante la Semana Santa, la presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez de Gattás, anunció la apertura al público de las albercas en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) números 2 y 3, quedando excluido el número uno debido a la profundidad que presneta y asi para prevenir sitruaciones de riesgo.

Para garantizar que todas las familias victorenses puedan disfrutar de un momento de descanso y diversión, el acceso a estas instalaciones será totalmente gratuito. El horario de servicio será de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, permitiendo que los visitantes aprovechen al máximo el clima de la temporada.

Seguridad y atención personalizada

La presidenta del DIF Victoria subrayó que la seguridad de los asistentes es la prioridad número uno. Por ello, se ha dispuesto de personal altamente capacitado que brindará atención personalizada y vigilancia constante en las áreas de albercas.

“Va a haber personal capacitado, va a haber personal para que los niños se puedan entretener; vamos a estar muy enfocados en ellos, no van a estar solos”, aseguró Lucy Rodríguez.

Prevención ante todo

Como parte de las medidas de seguridad, la titular del DIF explicó que únicamente estarán operando las albercas de los CEDIF 2 y 3. Detalló que la alberca del CEDIF 1 no será abierta al público debido a su profundidad, priorizando así el bienestar de los más pequeños.

“Somos demasiado precavidos y por eso ahorita nada más estamos con la alberca del CEDIF 2 y con la del CEDIF 3, porque la del CEDIF 1 está muy honda”, puntualizó, reafirmando el compromiso de la institución con la protección de las familias.

Opciones recreativas para la ciudadanía

Con estas acciones, el DIF Victoria busca que la ciudadanía cuente con opciones recreativas seguras, accesibles y de calidad durante estos días de asueto.

Comentarios