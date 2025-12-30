Podcast
Coahuila

Compras de último momento llenan tiendas en Saltillo

A horas de Año Nuevo, supermercados y tiendas departamentales registraron alta afluencia, mientras comerciantes pidieron moderar gastos ante la cuesta de enero

  • 30
  • Diciembre
    2025

A unas horas de que llegue el Año Nuevo, habitantes de Saltillo acudieron de manera masiva a supermercados, tiendas departamentales y negocios de abarrotes para realizar las compras de última hora. Desde temprana hora, diversos establecimientos registraron una alta afluencia de clientes que buscaban completar los ingredientes para la cena, bebidas y artículos necesarios para despedir el año en familia.

En varias tiendas de cadena, principalmente de franquicias internacionales, se observaron largas filas tanto en cajas como en áreas de autoservicio, lo que generó tiempos de espera prolongados. A pesar de que aún restaban varias horas para la celebración, la demanda se incrementó conforme avanzó el día, reflejando la costumbre de dejar las compras para el último momento.

Aunque el movimiento comercial fue intenso y parecía haber circulante entre los consumidores, especialistas y comerciantes recomendaron moderar los gastos. Recordaron que en pocas semanas llegará la conocida “cuesta de enero”, por lo que exhortaron a la población a cuidar su presupuesto y evitar compras innecesarias tras las celebraciones de fin de año.


