Conflicto familiar termina con camión incendiado en Saltillo

Un hecho de violencia familiar desató un incidente mayor durante las primeras horas de este 2026 en la colonia San Ramón, al sur de Saltillo, donde un operador de transporte de la empresa Settepi fue señalado por presuntamente agredir a su esposa. La situación generó tensión entre familiares y vecinos de la zona.

Según versiones preliminares, tras conocer la supuesta agresión, familiares directos de la mujer acudieron a buscar al chofer y, en represalia, incendiaron el camión que este utilizaba para laborar. La unidad fue consumida en su totalidad por el fuego, causando alarma entre los habitantes del sector.

El siniestro ocurrió sobre la calle Escuela, sitio al que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo para controlar las llamas y evitar que se extendieran a domicilios cercanos. Aunque no se reportaron personas lesionadas, autoridades municipales y estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer tanto el presunto caso de violencia familiar como el incendio del vehículo y determinar responsabilidades legales.

