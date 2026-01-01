Podcast
Pirotecnia deja incendios y personas lesionadas en Año Nuevo 2026

Las viviendas afectadas por dichos siniestros se encuentran ubicadas en municipios como Acuña, Nava, Piedras Negras, Saltillo y Torreón

  • 01
  • Enero
    2026

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que durante los festejos de Año Nuevo se atendieron diversos reportes relacionados con el uso de pirotecnia en distintos municipios de Coahuila.

Entre los incidentes más frecuentes se registraron incendios provocados por artificios pirotécnicos en arroyos, terrenos baldíos, árboles, palmeras, maleza y acumulaciones de basura, lo que representó un riesgo para la población, el medio ambiente y el patrimonio.

Asimismo, se reportaron incendios en casa habitación en los municipios de Acuña, Nava, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, todos ellos vinculados al uso de pirotecnia.

De acuerdo con la autoridad estatal, estos siniestros ocasionaron únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas. También se atendieron incendios de vehículos en Piedras Negras y Saltillo, derivados del mismo motivo.

En cuanto a personas lesionadas, el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, señaló que se brindó atención a casos de quemaduras en los municipios de Francisco I. Madero, Torreón y Saltillo, sin que las lesiones pusieran en riesgo la vida de los afectados. 

Finalmente, Protección Civil Estatal reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnia, atender las recomendaciones preventivas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, al tiempo que el Gobierno del Estado refrendó su coordinación con los municipios para fortalecer las acciones preventivas en beneficio de la población.


