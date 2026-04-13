Concretan convenio para impulsar leyes a favor de mujeres

En un esfuerzo por promover la paridad y la equidad de género, el Congreso del Estado de Coahuila y el “Colectivo 100 Y +” firmaron un convenio de colaboración que busca impulsar iniciativas legislativas que fortalezcan el Estado de Derecho y que, además, logren resonar a nivel federal.

El evento, que tuvo lugar en el recinto legislativo, contó con la presencia de importantes figuras, entre ellas Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso; Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del “Colectivo 100 Y +”; Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del Estado, y María del Mar Treviño Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Año de la LXIII Legislatura.

Durante su intervención, Guadalupe Díaz destacó que este convenio no solo busca fortalecer la participación de las mujeres en la lucha por la igualdad de derechos, sino que también es el primero de su tipo en un estado del país. Además, anunció que en los próximos días se firmará un convenio similar a nivel internacional, posicionando a Coahuila como un pionero en la legislación avanzada en favor de las mujeres.

Previo a la firma, Luz Elena Morales enfatizó el compromiso del Congreso con la causa:

“Con la firma de este convenio y el impulso de iniciativas que vamos a estar trabajando, se demuestra un compromiso que no se detiene en Coahuila, sino que queremos que trascienda… Estas acciones buscan proteger el patrimonio, los derechos y la tranquilidad no solo de las mujeres de Coahuila, sino de todo el país. Hagamos que esta alianza sea el motor de verdaderos cambios”, concluyó Morales Núñez.

Este convenio representa un paso significativo hacia la creación de un entorno más justo y equitativo para las mujeres en Coahuila .

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