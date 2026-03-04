Podcast
inter_buque_iran_f412721807
Internacional

EUA hunde buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka

Autoridades iraníes mencionaron que tras este ataque, 78 personas resultaron heridas, mientras que 101 se reportaron como desaparecidas

  • 04
  • Marzo
    2026

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó que sus fuerzas militares hundieron un barco de guerra perteneciente a Irán frente a las costas de Sri Lanka.

Hegseth detalla operación contra submarina iraní

Durante una conferencia de prensa, el secretario Pete Hegseth mencionó que la embarcación se encontraba en las inmediaciones del océano Índico, por lo que aseguró que aún están "luchando por ganar".

"Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial." exclamó Heghseth.

Aseguró que a través de las agresiones perpetradas por los militares, se marcará el ritmo en el que se desarrolle este conflicto en Medio Oriente.

"Irán no puede aguantar más que nosotros. Vamos a asegurarnos, mediante la violencia de nuestras acciones y nuestras capacidades ofensivas y defensivas, como he dicho, de que somos nosotros quienes marcamos el tono y el ritmo de esta lucha" recalcó.

Además, reafirmó que su única meta es cumplir con la idea del presidente Donald Trump de "lograr efectos específicos en nombre del pueblo estadounidense".

Recuperan 78 cuerpos tras ataque a Iris Dena

Autoridades iraníes notificaron que 78 cuerpos fueron recuperados y 32 personas rescatadas tras el ataque.

Previamente se mencionaron que 78 personas resultaron heridas, mientras que 101 se reportaron como desaparecidas.

Este despliegue fue parte de una ampliación de la "Operación Furia Épica" efectuado por un submarino rápido de ataque de la Marina de Estados Unidos.


