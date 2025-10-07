Cerrar X
Coahuila

Congreso llama a unir esfuerzos contra el cáncer de mama

Diputados de Coahuila lanzan un llamado a fortalecer la lucha contra el cáncer de mama y reconocer el trabajo de asociaciones civiles

  • 07
  • Octubre
    2025

La presidenta de la Junta de Gobierno, diputada Luz Elena Morales Núñez, dio lectura a un pronunciamiento a nombre de las y los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura en relación al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, fecha que no es solamente un recordatorio, sino también un llamado urgente a fortalecer los esfuerzos de toda la sociedad en esta lucha. 
 
Asimismo, se reconoció el trabajo constante de asociaciones y grupos de apoyo que estuvieron presentes durante la sesión,  como Grupo Reto y Casa Rosa, cuyo compromiso se mantiene activo durante todo el año y que el mes de octubre logran visibilizar aún más su importante labor. 
 
Luz Elena Morales hizo  una extensiva invitación a todas y todos a sumarse a esta causa, recordando la importancia de la unión, la empatía y la conciencia colectiva para seguir impulsando acciones que fortalezcan la prevención y el acompañamiento. 
 
“Que sea también un homenaje a la fuerza de quienes luchan y a la memoria de quienes nos dejaron, inspirándonos a no bajar la guardia frente a esta enfermedad” puntualizó


