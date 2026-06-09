Congreso separa temporalmente a Antonio Flores

El Congreso del Estado determinó separar temporalmente de sus funciones al diputado local del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, luego de que acumuló más de tres inasistencias consecutivas a las sesiones legislativas, situación contemplada en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La decisión fue tomada después de un análisis realizado por la Junta de Gobierno, que concluyó que la documentación presentada por el legislador para justificar sus ausencias no acreditaba las causas previstas en la ley para eximir dichas faltas.

Lo anterior luego de que el mismo suplente del legislador petista Fernando Rodríguez reclamó el escaño político, señalando que en las fechas en las que Flores Guerra no asistió a las sesiones del Congreso, participaba en actividades de campaña en distintos puntos de su distrito. Dichas actividades fueron difundidas a través de sus redes sociales, donde se le observó encabezando recorridos, reuniones y actos proselitistas.

Se niega a dejar la curul

Pese a haber sido notificado de su suspensión temporal, Antonio Flores se presentó a la sesión legislativa y se negó a abandonar su curul.

Durante la jornada, legisladores realizaron tres llamados formales para que desalojara el recinto y permitiera la toma de protesta de su suplente, Fernando Rodríguez, quien debía asumir la representación legislativa conforme al procedimiento establecido.

Sin embargo, ante la negativa del diputado petista de acatar los requerimientos, los llamados no fueron atendidos, por lo que finalmente se determinó suspender la sesión.

Regresaría hasta septiembre

Con esta medida, Antonio Flores Guerra permanecerá separado de las actividades legislativas durante el resto del actual periodo ordinario de sesiones.

Lo anterior luego de que la legislación establece que cuando un diputado acumula tres faltas consecutivas sin justificación válida, la Presidencia de la Mesa Directiva debe informar al Pleno y proceder al llamado del suplente para asumir temporalmente las funciones legislativas.

Será su suplente quien asuma las funciones y representación en el Congreso del Estado mientras dure la separación temporal.

La reincorporación del legislador propietario podrá realizarse hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, programado para el 1 de septiembre, conforme a lo establecido por la normativa interna del Poder Legislativo.

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