Whats_App_Image_2026_01_28_at_16_02_39_123aa041a2
Nuevo León

Monterrey despliega operativo integral en la colonia Hidalgo

Con 80 elementos municipales, Monterrey realizó un operativo de servicios públicos en la colonia Hidalgo para rehabilitar espacios y eliminar riesgos sanitario

  • 28
  • Enero
    2026

Con el despliegue de 80 elementos de diversas dependencias municipales, el municipio de Monterrey intervino este miércoles la colonia Hidalgo mediante un operativo de servicios públicos diseñado para transformar el entorno urbano y eliminar focos de infección.

El alcalde Adrián de la Garza lideró las labores, que se centraron en la rehabilitación de espacios públicos y la atención directa a las peticiones ciudadanas. 

Descacharrización para prevenir focos de infección

El edil regio participó personalmente en las tareas de descacharrización, recorriendo las calles para retirar artículos en desuso y residuos que pudieran representar un riesgo sanitario para los vecinos.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 16.03.00.jpeg

“Estas acciones forman parte de los operativos integrales que el Gobierno de Monterrey implementa de manera permanente en distintos sectores, para consolidar una ciudad más ordenada, segura y con mejores condiciones de vida para la población”, informó el municipio.

Parque Lineal, eje central de la intervención

Uno de los puntos clave de la intervención fue el Parque Lineal de la zona, que abarca seis plazas públicas. 

WhatsApp Image 2026-01-28 at 16.02.49.jpeg

En este espacio, se realizaron trabajos de fondeo en la cancha deportiva, la cual será intervenida próximamente por el Instituto de la Juventud Regia con un mural artístico alusivo al Mundial FIFA, buscando fomentar el sentido de pertenencia y el deporte entre los jóvenes regios.

Al evento asistieron funcionarios clave de la administración, entre ellos el jefe de gabinete, Fernando Margáin; los secretarios Hugo Salinas, de Servicios Públicos y Rafa Ramos, de Participación Ciudadana; así como la diputada local Perla Villarreal.


