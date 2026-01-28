Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
banco_aleman_lavado_dinero_9e2b2e2bb2
Finanzas

Registran oficinas de Deutsche Bank por caso de lavado de dinero

La fiscalía alemana cateó oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por una investigación ligada a presunto lavado de dinero

  • 28
  • Enero
    2026

Investigadores alemanes realizaron este miércoles registros en oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín, como parte de una investigación por posibles operaciones de lavado de dinero, confirmaron fiscales locales.

La indagatoria se enfoca en “empleados no identificados” y en antiguas relaciones comerciales del banco con entidades extranjeras bajo sospecha, sin que hasta ahora se hayan revelado más detalles sobre los casos específicos.

Fiscalía mantiene reserva sobre el expediente

La oficina del fiscal en Fráncfort evitó ampliar la información y se limitó a señalar que el operativo forma parte de un proceso en curso. Las autoridades tampoco precisaron si existen personas imputadas formalmente.

Las acciones se producen a pocas horas de que el banco publique su informe financiero correspondiente a 2025, uno de los documentos más esperados por los mercados europeos.

Respuesta oficial del banco

Deutsche Bank reconoció la presencia de las autoridades en sus instalaciones y aseguró que está colaborando plenamente.

“Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas. El banco coopera en todo momento con la investigación”, indicó en un breve comunicado.

Antecedentes con reguladores internacionales

Cabe señalar que la entidad ha enfrentado sanciones en años recientes por deficiencias en sus controles internos. En 2017 fue multada en Estados Unidos por fallas en sus sistemas contra el lavado de dinero, además de recibir penalizaciones en Nueva York y Reino Unido por permitir el movimiento de fondos ilícitos.

Un año después, reguladores estadounidenses volvieron a castigar al banco por irregularidades en el mercado cambiario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenidos_coahuila_e296409474
Caen presuntos ladrones de cajas fuertes de negocios de Saltillo
inter_fed_9652f47f6f
Pone EUA freno a ciclo de recortes en tasa de interés
cancelan_fraccionamiento_santiago_9356726b1c
Clausuran tiradero en Arroyo El Barro, junto a fraccionamiento
publicidad

Últimas Noticias

licenciatura_quimica_industrial_8d8b7bca5c
Convocan a inscribirse a la Licenciatura en Química Industrial
senado_estados_unidos_3a88d6ce01
Senado de EUA anuncia cierre parcial de Gobierno Federal
samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
publicidad

Más Vistas

escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
publicidad
×