Registran oficinas de Deutsche Bank por caso de lavado de dinero

Investigadores alemanes realizaron este miércoles registros en oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín, como parte de una investigación por posibles operaciones de lavado de dinero, confirmaron fiscales locales.

La indagatoria se enfoca en “empleados no identificados” y en antiguas relaciones comerciales del banco con entidades extranjeras bajo sospecha, sin que hasta ahora se hayan revelado más detalles sobre los casos específicos.

Fiscalía mantiene reserva sobre el expediente

La oficina del fiscal en Fráncfort evitó ampliar la información y se limitó a señalar que el operativo forma parte de un proceso en curso. Las autoridades tampoco precisaron si existen personas imputadas formalmente.

Las acciones se producen a pocas horas de que el banco publique su informe financiero correspondiente a 2025, uno de los documentos más esperados por los mercados europeos.

Respuesta oficial del banco

Deutsche Bank reconoció la presencia de las autoridades en sus instalaciones y aseguró que está colaborando plenamente.

“Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas. El banco coopera en todo momento con la investigación”, indicó en un breve comunicado.

Antecedentes con reguladores internacionales

Cabe señalar que la entidad ha enfrentado sanciones en años recientes por deficiencias en sus controles internos. En 2017 fue multada en Estados Unidos por fallas en sus sistemas contra el lavado de dinero, además de recibir penalizaciones en Nueva York y Reino Unido por permitir el movimiento de fondos ilícitos.

Un año después, reguladores estadounidenses volvieron a castigar al banco por irregularidades en el mercado cambiario.

