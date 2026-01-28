Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_28_T152434_230_1bec6aa29f
Coahuila

GM registra pérdidas millonarias; impacto alcanza Ramos Arizpe

La automotriz informó que estas decisiones se sustentan en flujos de efectivo consistentes generados por sus marcas para mantener un balance financiero

  • 28
  • Enero
    2026

A pesar del ajuste contable que llevó a General Motors a reportar una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2025, la empresa mantuvo una posición financiera sólida y anunció medidas para fortalecer el retorno a sus accionistas.

Incremento en dividendos y recompra de acciones

El Consejo de Administración aprobó un incremento del 20 por ciento en la tasa del dividendo trimestral, que pasó de 0.15 a 0.18 dólares por acción, así como una nueva autorización de recompra de acciones por hasta 6 mil millones de dólares.

gm-perdidas-impacta-ramos-arizpe.jpg

La automotriz informó que estas decisiones se sustentan en flujos de efectivo consistentes generados por sus marcas, su disciplina operativa y el desempeño de sus productos, lo que le ha permitido mantener un balance financiero estable, incluso en un entorno de ajustes estratégicos.

Resultados financieros de 2025

Durante todo 2025, GM reportó un ingreso neto atribuible a los accionistas de 2.7 mil millones de dólares y un EBIT ajustado de 12.7 mil millones, lo que refleja que la operación central de la empresa se mantuvo rentable, pese a los cargos extraordinarios aplicados en el último trimestre.

Como parte de su planeación para 2026, la compañía prevé una inversión de capital de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, que incluye sus joint ventures para la fabricación de celdas de batería, en un contexto de reconfiguración gradual de su estrategia de electrificación.

gm-perdidas-impacta-ramos-arizpe.jpg

Al cierre de 2025, General Motors contaba con 904 millones de acciones en circulación, una reducción significativa respecto a años anteriores, lo que refuerza su política de retorno de capital, aun en medio de un entorno global marcado por cambios en la demanda y en las políticas gubernamentales de Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_47cb579848
Ofrecerá Ramos Arizpe 2,000 vacantes tras recorte en GM
IMG_4839_348e3d5370
Descartan riesgo sobre la recaudación de ISN tras despidos en GM
IMG_5487_5257b71807
Coahuila activa protocolo tras despidos en industria automotriz
publicidad

Últimas Noticias

stellanis_saltillo_2dfb465d75
Empresarios y autoridades niegan despidos en Stellantis
Sedena_31f4fa107d
Sedena envía 1,600 elementos para mejorar seguridad en Sinaloa
IMG_8143_ecffc89cb6
Trabajadores de GM recibieron casi 700 mil pesos de liquidación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
publicidad
×