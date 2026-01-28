Operador responsable del descarrilamiento no contaba con licencia

El maquinista principal del Tren Interoceánico, Erasmo Canteros Mendez, acusado del descarrilamiento que dejó 14 muertos y decenas de heridos el pasado 28 de diciembre, no contaba con licencia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, tanto el operador que continúa prófugo de la justicia, como el segundo maquinista Felipe de Jesús "N" no contaban con la certificación para realizar dichas labores.

Por medio de un comunicado, se informó que la unidad ferroviaria se trasladaba a 65 km/h, 15 km/h superior a la velocidad establecida. Pero al llegar al kilómetro Z 230+290 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, Felipe de Jesús no accionó la válvula de frenado de emergencia cuando se aproximaban a la zona de curvas, lo que provocó este accidente, según señala la principal línea de investigación.

Tan solo en la primera curva, se llegó a los 52 km/h y esto se incrementó, debido a que el maquinista principal aceleró de manera considerable su marcha.

Según lo descubierto en los registros de la caja Pulser, mejor conocida como "caja negra", esta velocidad no fue la máxima alcanzada por la maquinaria, debido a que en las zonas rectas podía rebasar los 110 km/h.

De acuerdo al comunicado, la unidad ferroviaria logró frenar por completo en las estaciones correspondientes.

"Incluso hubo puntos en que frenó a cero kilómetros por hora en puntos coincidentes con las estaciones, previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito, debido a que el maquinista aceleró considerablemente, hasta el lugar del siniestro."

Por esta razón, la Fiscalía de la República logró la imputación de ambos trabajadores a quienes acusó de homicidio y lesiones culposas, por lo que elementos la Agencia de Investigación Criminal llevan a cabo las diligencias correspondientes.

También Ricardo "N", quien fungía como jefe de despachadores, se le imputó por no supervisar la situación administrativa de ambos operadores.

Felipe de Jesús, de garrotero de camino a segundo maquinista

Felipe de Jesús era acreedor de un salario de aproximadamente $19,000 pesos netos mensuales según mencionó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, fue asignado al cargo a pesar de que no contaba con licencia para operar.

Según la declaración patrimonial del garrotero de camino, no poseía ningún inmueble o fondo de inversión que derivarán las ganancia.

Este hombre quien cuenta con secundaria como nivel máximo de estudios, fue detenido el pasado lunes, al igual que el jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón.

