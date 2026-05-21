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Coahuila

Continúan usando drenajes como refugio en Ramos Arizpe

El caso ocurre después de que este jueves el municipio reportara inundaciones y encharcamientos en la colonia El Mirador

  • 21
  • Mayo
    2026

Ni las mallas metálicas colocadas por el municipio han logrado impedir que personas en situación de calle continúen utilizando drenajes pluviales como refugio en Ramos Arizpe, donde incluso una persona fue captada saliendo con dificultad por el emparrillado de uno de estos conductos.

La situación fue documentada en el drenaje pluvial ubicado en el puente rotario, donde habitantes y autoridades detectaron nuevamente daños en las protecciones instaladas para evitar el acceso al interior del canal.

Detectan daños en protecciones instaladas por el municipio

De acuerdo con reportes municipales, algunas personas rompen o manipulan las estructuras metálicas para ingresar a los drenajes y permanecer ahí durante la noche, pese al riesgo que representan las lluvias y posibles crecientes repentinas.

Las autoridades advirtieron que además del peligro para quienes utilizan estos espacios como vivienda improvisada, la acumulación de basura, ropa, cobijas y objetos personales dentro de los conductos termina provocando taponamientos que afectan el desfogue del agua durante tormentas.

Canales obstruidos provocaron inundaciones recientes

El caso ocurre después de que este jueves el municipio reportara inundaciones y encharcamientos en la colonia El Mirador, donde un canal pluvial quedó obstruido por desechos acumulados dentro del drenaje por una persona que habitaba el sitio.

Protección Civil de Ramos Arizpe señaló que estas condiciones incrementan el riesgo de accidentes fatales, ya que las personas podrían quedar atrapadas dentro de los canales en caso de lluvias intensas o corrientes súbitas de agua.

Además, vecinos de la zona manifestaron preocupación debido a que los drenajes continúan siendo utilizados como refugio pese a las acciones preventivas implementadas por el Ayuntamiento.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar inmediatamente este tipo de situaciones a Protección Civil o Seguridad Pública, con el objetivo de intervenir antes de que ocurra una tragedia durante la temporada de lluvias.


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